Cosmoprof India 2019 chiude con 237 espositori e 7.429 operatori presenti

Si è chiusa l’edizione 2019 di Cosmoprof India Mumbai con ottimi risultati, a testimonianza della continua crescita dell’industria cosmetica in India.

Dai 107 espositori dell’edizione 2018, si è giunti quest'anno a 237 aziende espositrici, provenienti da 23 paesi e regioni, mentre rispetto ai 3.898 visitatori dello scorso anno l’edizione appena conclusa ha visto la partecipazione di 7.429 professionisti.

“Questi dati ben rappresentano la crescita di Cosmoprof India rispetto alla preview dello scorso settembre, grazie anche alla nuova location, il Bombay Exhibition Center, che ha permesso un’offerta espositiva più ricca e completa – dichiara Enrico Zannini, Direttore Generale di BolognaFiere Cosmoprof – Cosmoprof India non si ferma qui: il successo di quest’anno testimonia l’enorme potenzialità di questa manifestazione, in un mercato in costante crescita - nel periodo compreso tra il 2018 e il 2023 è prevista una crescita complessiva del 9,7% con percentuali di aumento importanti in particolare per il comparto profumeria (+19,6%) e per il make-up (+13.1%) - e caratterizzato da una forte industria manifatturiera".

"Per facilitare il networking e il business tra aziende e operatori internazionali e locali, per la prossima edizione incrementeremo l’area espositiva a disposizione degli espositori, con particolare attenzione al comparto manifatturiero, settore chiave dell’industria cosmetica in India. Siamo certi che si tratta dei primi passi di una manifestazione che si appresta a diventare un punto di riferimento di eccellenza per l'India”.