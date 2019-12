Cosmoprof Worldwide Bologna: nel 2020 il network crescerà ancora in Asia

Cosmoprof Worldwide Bologna, la manifestazione B2B per il settore beauty leader nel mondo, organizzata dal gruppo BolognaFiere, consolida la sua presenza in Asia, nell’ambito dello sviluppo internazionale del brand.



E’ nel continente asiatico che si registrano le percentuali di crescita più importanti per il comparto beauty.

Secondo i dati diffusi da Euromonitor International, società di ricerche di mercato, i paesi dell’area coprono il 32% del mercato cosmetico mondiale, e nei prossimi anni si prevede una crescita annua media di oltre il 6%.



“In Asia, l’industria cosmetica continua a crescere – dichiara Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere. – A realtà consolidate come Cina, Corea de Sud e Giappone, si affiancano paesi in forte sviluppo, che possono offrire nuove opportunità di business per le oltre 10.000 aziende e i 500.000 operatori della community internazionale di Cosmoprof Worldwide Bologna. Per questo motivo, in collaborazione con il nostro partner Informa Markets, stiamo sviluppando eventi specifici per ciascun mercato, per poter offrire gli strumenti più appropriati agli addetti ai lavori”.