Cosmoprof Worldwide Bologna esporta nel mondo il proprio format di successo

Cosmoprof Worldwide Bologna, il format B2B di Bologna Fiere, leader per lo sviluppo del settore beauty, continua a incrementare le attività di internazionalizzazione e promozione del brand nei principali mercati.



Per il 2019 Cosmoprof Worldwide Bologna rafforza l’identità del network a livello internazionale, incrementando le opportunità di business e di sviluppo all’estero delle aziende espositrici.



Un articolato programma di roadshow ha promosso le iniziative dell’edizione 2019 in Giappone (Tokyo, 18 e 19 Ottobre 2018), Corea Del Sud (Seoul, 29 e 30 Ottobre 2018), Kenya (Nairobi, 21 - 23 Novembre 2018), Russia (Mosca, 8 – 10 Dicembre 2018), India (New Delhi, 12 e 13 Dicembre 2018) e Arabia Saudita (Riyadh, 17 e 18 Dicembre 2018).



Grazie al supporto del Ministero dello Sviluppo Economico e di ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, e con la collaborazione di Cosmetica Italia, sono nati nuovi contatti, a livello istituzionale e commerciale, con distributori interessati a Cosmoprof per incrementare la presenza all’estero di prodotti locali, con importatori alla ricerca di marchi internazionali da presentare nel proprio Paese, con brand che vogliono valutare un eventuale sviluppo internazionale del proprio business, con retailer interessati a nuove collaborazioni e a una presenza sulla stampa locale.

Con l’occasione è stato possibile approfondire le caratteristiche dei singoli mercati, per poter rispondere nel modo più appropriato alle specifiche esigenze di ognuno con iniziative ad hoc.



Come conseguenza di queste recenti attività di scouting, per l’edizione 2019 di Cosmoprof Worldwide Bologna sono 2.947 gli espositori, e molti sono i nuovi contatti con top buyer, distributori e catene retail che saranno presenti in manifestazione.

La manifestazione di Bologna, con l’apertura di Cosmopack e di Cosmo|Perfumery & Cosmetics dal 14 al 17 Marzo e di Cosmo|Hair&Nail&Beauty Salon dal 15 al 18 Marzo, si conferma l’evento di riferimento per l’industria, per scoprire in anteprima mondiale le tendenze e le nuovi collezioni prodotto.



COSMOPROF NEL MONDO



Sono più di 370.000 i professionisti e 7.000 le aziende che, da 180 nazioni, sono coinvolte nelle edizioni di Bologna con Cosmoprof Worldwide, Las Vegas con Cosmoprof North America, Mumbai con Cosmoprof India e Hong Kong con Cosmoprof Asia. Grazie agli eventi internazionali, il gruppo BolognaFiere Cosmoprof ha registrato nel 2018 una revenue di 80 milioni di euro.



L’edizione conclusa lo scorso novembre di Cosmoprof Asia ha registrato un nuovo record di presenze, con 87.284 professionisti della bellezza provenienti da 135 Paesi e 3.030 aziende espositrici, in rappresentanza di 34 Paesi. La manifestazione ha confermato il successo del format "One Fair, Two Venues", un doppio appuntamento espositivo che facilita lo sviluppo di nuovi business sia per il mondo della filiera produttiva, presente ad AsiaWorld-Expo con Cosmopack Asia, sia per il prodotto finito, in esposizione all’Hong Kong Convention & Exhibition Center.



Cosmoprof North America continua a crescere a ritmo costante, con un focus sempre più marcato sul mondo della filiera produttiva e del packaging. La 16a edizione dal 29 all’31 luglio 2018 ha coinvolto 40.000 operatori e 1.415 espositori provenienti da 56 Paesi. Cosmoprof North America è la manifestazione più importante negli Stati Uniti per il mondo della cosmetica.



A Mumbai dal 12 al 14 giugno 2019, presso il Bombay Convention & Exhibition Center, il network di Cosmoprof Worldwide Bologna presenterà una nuova edizione di Cosmoprof India. La piattaforma Cosmoprof atterra ufficialmente in India, un mercato in continua evoluzione per il settore beauty, con una crescita dei consumi del 60% negli ultimi 5 anni e un valore complessivo che nel 2025 si prevede raggiungerà i 20 miliardi di dollari. L’evento di lancio, che si è svolto il 10 e 11 Settembre 2018 al Sahara Star Hotel di Mumbai, ha registrato un notevole successo, coinvolgendo 107 aziende da 15 paesi e 3.898 operatori internazionali.



Contemporaneamente allo sviluppo degli eventi a marchio Cosmoprof nel mondo, si rafforza la presenza del network con collaborazioni mirate con manifestazioni B2B all’estero, leader a livello locale, alle quali BolognaFiere Cosmoprof partecipa in qualità di agente di vendita internazionale. Una strategia che ha come obiettivo la nascita di nuove relazioni di business, per consolidare la presenza del format Cosmoprof in Paesi economicamente sempre più forti.



BolognaFiere Cosmoprof partecipa in qualità di agente di vendita internazionale a Belleza y Salud, in Colombia, a Bogotá, e AseanBeauty (Thailandia), PhilBeauty (Filippine), VietBeauty (Vietnam) e BeautyExpo (Malesia) nel Sud-Est Asiatico.

Dal 2019, si rafforza il presidio della piattaforma in Sud America, grazie alla collaborazione con Beauty Fair – Feira Internacional de Beleza Profissional, la manifestazione di San Paolo, in Brasile, per i professionisti e i distributori dell’industria cosmetica locale.



Per maggiori informazioni, www.cosmoprof.com