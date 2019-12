Costa Crociere esibisce a Savona la nave Costa Smeralda

Presentato oggi al Palacrociere di Savona l’incanto di Costa Smeralda, nuova ammiraglia della flotta Costa Crociere pensata per intrattenere, divertire ed emozionare in ottica sostenibile.

Con il primo scalo di oggi a Savona, entra ufficialmente in servizio Costa Smeralda, nuova ammiraglia di Costa Crociere alimentata a gas naturale liquefatto (LNG). La nave, sintesi di una visione d’impresa orientata a integrare gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite è definibile come una vera e propria smart city itinerante. Il design italiano dell’ammiraglia, curato da Adam D. Tihany, è protagonista nel CoDe - Costa Design Museum, il primo museo realizzato su una nave da crociera, a cura di Matteo Vercelloni. Lo spazio si sviluppa su 400m2 ed è pensato per cogliere lo spirito del “gusto italiano” attraverso una selezione di oltre 470 pezzi.

Costa Smeralda partirà domani da Savona per la sua crociera inaugurale nel Mediterraneo.

Previste 450 assunzioni in Italia nel 2020, anche in vista dell’arrivo della gemella Costa Toscana.

Con l’arrivo di Costa Smeralda, il Gruppo Costa sale a 29 navi in servizio, tutte battenti bandiera italiana, confermandosi leader in Europa e in Cina.

Costa Smeralda: Neil Palomba, Direttore Generale Costa Crociere, ad Affaritaliani.it

“Costa Crociere ha utilizzato il concetto di italianità con l’ispirazione di chi ha studiato in Italia ma che viene dall’estero: Adam Tihany. Abbiamo anche creato un Museo, il CoDe, in cui è possibile vivere appieno l’esperienza italiana", ha dichiarato ai microfoni di Affaritaliani.it Neil Palomba, Direttore Generale Costa Crociere, "Dal 2015 abbiamo pensato e concepito una nave green che utilizza il GNL, il carburante fossile più pulito al mondo in moto e in porto. Ci sono poi apposite apparecchiature a bordo che desalinizzano l’acqua del mare rendendola potabile. Continuiamo la nostra iniziativa di spreco alimentare con il 4GOODFOOD. La riduzione della plastica è un altro importante impegno che ci siamo presi. Per quanto riguarda le emissioni, abbiamo previsto l’abbattimento completo dei SOx, l’abbattimento al 60% dei NOx e al 40% di COS2. Il nostro è un messaggio importante. Il Colosseo", ha continuato Palomba, "è uno spazio unico: le attività di intrattenimento spettacolari con artisti provenienti da tutto il mondo divertiranno le persone. Con lo spirito della riduzione degli sprechi, abbiamo creato anche un LAB Restaurant in cui i nostri ospiti impareranno l’importanza della sostenibilità alimentare”.

Costa Smeralda: Adam Tihany, Direttore Creativo Costa Smeralda, ad Affaritaliani.it

“Costa Smeralda è disegnata attorno ai Telis Finest: dagli interni all’energia, celebra l’italianità. Tutto è innovativo e sostenibile perché quello della sostenibilità, ormai, è un fenomeno entrato nella vita di tutti, anche dei designer", ha approfondito ai microfoni di Affaritaliani.it Adam Tihany, Direttore Creativo Costa Smeralda, "L’italianità si manifesta in tutto: è creatività secolare; c’è una sensibilità di design italiano ravvisabile. Come somma di tutto questo, c’è uno spazio inedito: il Museo CoDe che celebra il design italiano; il luogo è un fenomeno culturale ed emotivo in cui si possono ammirare i prodotti con cui ognuno di noi è cresciuto. Il 90% dei prodotti presenti, è ancora in vendita: un patrimonio culturale di design italiano incredibile”.

Costa Smeralda: Paolo Emilio Signorini, Presidente Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, ad Affaritaliani.it

Paolo Emilio Signorini, Presidente Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, ha affermato ai microfoni di Affaritaliani.it: “Costa Crociere ha calcolato che c’è una ricaduta tra i 70 e i 100 euro a passeggero nel territorio dove scalano le navi Costa; considerando che, solo con Costa Smeralda, calcoliamo 6000 passeggeri, si ha un’evidenza dell’effetto diretto. A questo bisogna aggiungere l’effetto reputazionale dall’avere 1 mln di persone che visitano Savona e che, con il solo passaparola, sono un importante agente di comunicazione. Oltre a questo, la città ad oggi può competere a livello internazionale con un porto che può ospitare le navi più grandi e tecnologicamente avanzate”.

Costa Crociere, tour dell’Italia a bordo di Costa Smeralda: stile e design tutti italiani

Costa Smeralda è un vero e proprio omaggio al meglio dell’Italia. Offre un’esperienza di viaggio sensazionale, ispirata allo stile, all’ospitalità e al calore del Bel paese.

Costa Smeralda è un tributo all’Italia, a ciò che rende amato e apprezzato il nostro Paese nel mondo. A partire dal nome della nave, che rimanda ad una delle più belle aree turistiche della Sardegna, e dal nome dei suoi ponti e delle aree pubbliche, tratti da famose località e piazze italiane. Da Palermo (ponte 4), sino a Trieste (ponte 20), Costa Smeralda è un vero e proprio tour nel Bel paese, con tanti spazi in cui condividere momenti di divertimento, gusto e convivialità.

Il design della nave è il risultato di un progetto creativo unico, curato da Adam D. Tihany, nato per esaltare e far vivere in un’unica location il meglio dell’Italia. Per realizzarlo Tihany si è avvalso della collaborazione di un pool internazionale di quattro prestigiosi studi di architettura, Dordoni Architetti, Rockwell Group, Jeffrey Beers International e Partner Ship Design, chiamati a disegnare le diverse aree della nave. Tutto Made in Italy arredamento, illuminazione, tessuti e accessori, di serie e disegnati appositamente per la nuova ammiraglia da quindici partner altamente rappresentativi del design italiano: Cappellini, Cassina, Dedar, Driade, Emu, Flos, FontanArte, Kartell, Molteni&C, Moroso, Paola Lenti, Poltrona Frau, Rosa, Rubelli, Alessi.

Costa Crociere: a bordo di Costa Smeralda l’inedito CoDe – Costa Design Museum

Il design italiano è inoltre protagonista nel CoDe - Costa Design Museum, il primo museo realizzato su una nave da crociera, a cura di Matteo Vercelloni. Lo spazio si sviluppa su 400m2 ed è pensato per cogliere lo spirito del “gusto italiano” attraverso una selezione di oltre 470 pezzi.

Costa Smeralda: un mare di intrattenimento per la famiglia

La nuova ammiraglia Costa Smeralda propone tantissime novità per l’intrattenimento, da sempre uno dei fiori all’occhiello della compagnia italiana. Il nuovo concetto disegnato appositamente per Costa Smeralda prevede infatti diversi spettacoli e attività, adatti a diverse tipologie di pubblico, che vengono proposti in contemporanea in diverse aree della nave. L’offerta è ancora più ricca e caratterizzata da sorprese e innovazioni tecnologiche. Gli ospiti potranno provare l’emozione di essere al centro dello spettacolo con le performance di ballerini pop e hip-hop, artisti acrobatici, digital games, party tematici, virtual band, il talent “The Voice of the Sea” e il nuovo Trilogy Show.

Il “cuore” della nuova ammiraglia è il Colosseo, uno spazio a centro nave dislocato su tre ponti, dedicato ai migliori spettacoli. Gli schermi luminosi, posizionati sia sulle pareti sia sulla cupola, offrono la possibilità di creare una storia diversa in ogni porto di scalo e in ogni momento del giorno, dall’alba al tramonto. Intorno alla piazza si affacciano alcuni dei principali lounge bar a tema, dove poter sorseggiare un calice di bollicine Ferrari o un cocktail Campari, ammirando il mare dalla grande parete a vetrate.

Piazza di Spagna è invece una grande scalinata affacciata a poppa, su tre ponti: il luogo ideale per i momenti di intrattenimento degli ospiti, sia grandi che piccoli, con una balconata all’aperto sull’ultimo ponte il cui pavimento di cristallo fa vivere l’emozione di volare sul mare. Piazza Trastevere, a prua della nave, è il punto di incontro di tre diverse esperienze a bordo: shopping, degustazione, con l’esperienza di bar come Il Bacaro veneziano o la Gelateria Amarillo, e intrattenimento caratterizzato da acrobati e animatori, artisti di strada e musicisti. Un altro punto suggestivo e panoramico è la Passeggiata Volare, che raggiunge il punto più alto della nave a 65 metri d‘altezza.

Da non perdere l’AcquaPark, con il suo scivolo posizionato sul ponte più alto, il teatro Sanremo, che diventa discoteca durante la notte, il jazz club “Quelli della Notte”, la sala giochi. Le aree dedicate ai bambini e ragazzi sono completamente rinnovate, con la novità del Baby Club per bambini sotto i 3 anni.

Costa Smeralda offre una food experience sensazionale: dal menù all’italiana firmato Bruno Barbieri alle specialità giapponesi

Costa Smeralda propone un’offerta gastronomica davvero unica, con ben 16 i ristoranti e aree dedicate alla gastronomia. Presso i 4 ristoranti principali, caratterizzati da un conviviale stile bistrot, si potranno gustare i migliori piatti della tradizione regionale italiana e il nuovo menù del pluristellato Chef Bruno Barbieri. E poi i sapori inconfondibili della Pizzeria Pummid’Oro, dove poter gustare una pizza 100% made in Italy, e del Teppanyaki, con le tante specialità giapponesi preparate sul momento da esperti chef. Per godersi un drink in totale relax c’è solo l’imbarazzo della scelta con ben 19 bar, tra cui i bar tematici in collaborazione con grandi partner italiani, come il primo illy Caffè sul mare, il Campari Bar, l’Aperol Spritz Bar e il Ferrari Spazio Bollicine.

Due grandi novità rendono la food experience a bordo di Costa Smeralda ancora più sensazionale. La prima è il ristorante “Tutti a tavola, il primo interamente dedicato alle famiglie con bambini. Situato al ponte 16, proprio a fianco dell’area giochi, questo ristorante offre la possibilità a grandi e piccini di gustare i propri piatti preferiti godendo di una spettacolare vista sul mare. L’altra grande novità è il Ristorante LAB, dove sperimentare le proprie abilità in cucina sotto la guida degli Chef Costa, in un contesto divertente ma allo stesso tempo educativo. La progettazione delle attività si basa infatti sui concept di sostenibilità alimentare, valore del cibo e consumo responsabile.

Costa Smeralda garantisce una vacanza all’insegna del relax

Una crociera a bordo della nuova Costa Smeralda significa divertimento ma anche relax, grazie alla nuova area benessere Solemio Spa, dotata di salone di bellezza, sauna, hammam, una piscina talassoterapica, 16 sale trattamenti e le stanze del sale e della neve. La Solemio Spa proporrà un portfolio di trattamenti da condividere con una persona cara, con pacchetti speciali disegnati su misura per la famiglia (trattamenti madre/figlia e padre/figlio) e per la coppia (massaggio di coppia e percorso benessere). Da non perdere i trattamenti ispirati alla tradizione mediterranea, come il massaggio al rosmarino e timo o lo scrub al limoncello, ma anche i massaggi terapeutici, tra cui il nuovo massaggio con pietre calde al sale, la psammoterapia e fanghi curativi.

La palestra Virtus Gym è attrezzata con le ultime novità Technogym: gli ospiti possono scegliere se allenarsi liberamente oppure con l'aiuto di un personal trainer, partecipare a lezioni di group cycling o rilassare il corpo con yoga e pilates.

Per rilassarsi e godersi il sole sono disponibili quattro piscine, di cui una coperta con acqua salata, con la novità del il beach club, che ricrea l’atmosfera di una vera e proprio stabilimento balneare.

Costa Smeralda: lo stile italiano anche in camera con Dordoni Architetti

Confortevoli ed eleganti, anche le camere rispecchiano perfettamente lo stile e il gusto italiano. Gli spazi sono infatti stati progettati dallo studio milanese Dordoni Architetti e ripercorrono i colori e le geometrie delle città di riferimento di ogni ponte, donando allo spazio interno luminosità e accoglienza. La nuova categoria di camere con “terrazza sul mare” offre una splendida dependance dove fare colazione, sorseggiare un aperitivo o semplicemente godersi il rumore delle onde. Le camere ospiti a bordo di Costa Smeralda sono in tutto 2.612, di cui 28 suite, 106 camere con terrazza, 1.522 camere con balcone, 168 camere esterne e 788 camere interne.

Costa Crociere, itinerari: Costa Smeralda alla scoperta del Mediterraneo

La prima crociera di Costa Smeralda parte il 21 dicembre 2019 da Savona. L’itinerario prevede una settimana nel Mediterraneo occidentale con scali a Savona (sabato), Marsiglia (domenica), Barcellona (lunedì), Palma di Maiorca (martedì), Civitavecchia (giovedì) e La Spezia (venerdì). Nel corso dell’estate 2020 l’itinerario, sempre di una settimana, sarà Savona (sabato), Marsiglia (domenica), Barcellona (lunedì), Palma di Maiorca (martedì), Cagliari (giovedì) e Civitavecchia (venerdì). Durante l’inverno 2020/21 Palermo sostituirà Cagliari.

Gruppo Costa primo operatore al mondo a introdurre l’innovazione sostenibile del gas naturale liquefatto (LNG)

Costa Smeralda è la prima nave della flotta Costa a utilizzare, sia in porto sia in navigazione, il gas naturale liquefatto. L’LNG consente di migliorare la qualità dell'aria e proteggere l’ambiente, eliminando quasi totalmente le emissioni di ossidi di zolfo (zero emissioni) e particolato (riduzione del 95-100%), e riducendo significativamente anche le emissioni di ossido di azoto (riduzione diretta dell’85%) e di CO 2 (riduzione sino al 20%).

Costa Smeralda fa parte di un piano di espansione che comprende un totale di sette nuove navi in consegna per il Gruppo Costa entro il 2023, per un investimento complessivo di oltre sei miliardi di euro. Di queste, ben cinque navi, comprese Costa Smeralda e la sua gemella Costa Toscana, che sarà operativa nel 2021, sono alimentate a LNG. Il Gruppo Costa è stato infatti il primo operatore al mondo a introdurre questa innovazione sostenibile, destinata a ridurre l’impatto dell’intera flotta in maniera rilevante: la compagnia italiana infatti intende ridurre del 40% le emissioni di CO 2 della propria flotta entro il 2020, con dieci anni di anticipo rispetto all'obiettivo fissato dall'IMO (International Maritime Organization).

Grazie alle sue eccezionali performance ambientali, che superano la normativa internazionale vigente in materia, Costa Smeralda è stata premiata dal RINA (società di certificazione internazionale) con Green Plus, la notazione volontaria di livello più alto per quanto riguarda l’impatto ambientale di una nave.

La nuova ammiraglia, che ha una stazza lorda di oltre 180.000 tonnellate ed è stata costruita nel cantiere Meyer di Turku (Finlandia), partirà domani per la sua prima crociera nel Mediterraneo proprio da Savona. L’itinerario di una settimana toccherà Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca, Civitavecchia e La Spezia.

“Con l’entrata in servizio di Costa Smeralda l’utilizzo dell’LNG per le navi da crociera diventa sempre più una realtà concreta, in grado di portare da subito benefici tangibili in termini di riduzione dell’impatto ambientale. Il Gruppo Costa è stato il primo al mondo a credere in questa tecnologia, investendo nella costruzione di ben cinque nuove navi a LNG, che segnano un percorso di trasformazione verso un turismo sempre più sostenibile”, ha dichiarato Neil Palomba, Direttore Generale di Costa Crociere,“Costa Smeralda rappresenta inoltre un progetto unico, in grado di coniugare l’innovazione responsabile con quella di prodotto, perché offrirà un’esperienza di vacanza mai vista prima, in cui l’ospitalità italiana resta elemento fondamentale e distintivo del nostro brand".

Con l’entrata in servizio di Costa Smeralda e di Costa Toscana, nel 2020 previste 450 nuove assunzioni

Grazie all’entrata in servizio di Costa Smeralda e della sua gemella Costa Toscana nel 2021, il Gruppo Costa rafforzerà ulteriormente l’impatto economico generato in Italia, che nel 2018 è stato pari a 3,5 miliardi di euro, per 17.000 posti di lavoro creati. Nel 2020 sono infatti previste circa 450 nuove assunzioni di personale italiano per lavorare nel settore accoglienza delle navi della flotta. Particolarmente rilevante sarà anche la crescita della spesa sostenuta direttamente dagli ospiti nelle varie tappe della crociera, pari ad un valore medio di 74,60 euro a passeggero in ogni porto europeo toccato dalle navi della compagnia. Ad esempio a Savona, home port principale della compagnia, è previsto un traffico di 900.000 passeggeri nel 2020, con un incremento del 30% circa rispetto all’anno precedente.

Costa Smeralda: una smart city itinerante

Costa Smeralda rappresenta un vero e proprio punto di svolta nell’intero settore crocieristico in termini di innovazione e di responsabilità. La nuova ammiraglia, sintesi di una visione d’impresa orientata a integrare gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, traccia una vera e propria rotta sul piano della trasformazione e della gestione responsabile del business.

In questo senso deve essere concepita l’intera progettazione della nave, di cui il sistema di propulsione costituisce senza dubbio l’elemento centrale. La nuova ammiraglia nasce per essere una smart city itinerante. Significativa riduzione delle emissioni, sistema di efficientamento energetico intelligente, produzione del fabbisogno totale di acqua direttamente dal mare e 100% della raccolta differenziata, sono esempio concreto dell’impegno a livello di infrastruttura di bordo. Laboratorio di progetti di economia circolare, per il recupero e il riciclo di alluminio, vetro e plastica, la nave entrerà a far parte del programma di recupero e donazione delle eccedenze alimentari nei porti di scalo. L’arrivo di Costa Smeralda segna un altro passo unico e rilevante, per l’intero settore crocieristico e per quello turistico in generale, sul piano della sostenibilità: il coinvolgimento diretto di ospiti e membri dell’equipaggio, considerati come dei veri e propri cittadini di bordo.

Costa Smeralda ambasciatrice della sostenibilità ambientale

Capacità di saper anticipare i tempi e di tracciare un piano di azione concreto per la riduzione degli impatti ambientali con una visione di lungo periodo: questo rappresenta Costa Smeralda, la prima nave Costa alimentata sia in navigazione sia durante le soste in porto a gas naturale liquefatto (LNG), il combustibile fossile più “pulito” al mondo. Una tecnologia, destinata a segnare la trasformazione nel settore delle crociere, in cui il Gruppo Costa ha creduto e investito per primo. Impegnata a ridurre del 40% le emissioni di C0 2 derivanti dalla flotta entro il 2020, 10 anni in anticipo rispetto all’obiettivo stabilito da IMO (International Maritime Organization), la compagnia disporrà entro il 2023 di 5 unità navali alimentate a LNG. L’utilizzo di questo combustibile è una vera e propria svolta sul piano ambientale, in quanto impatta minimamente sulla qualità dell'aria, evitando quasi totalmente le emissioni ossidi di zolfo (zero emissioni) e di particolato (dal 95% al 100%), oltre a ridurre significativamente quelle di ossido di azoto (85%) e di CO 2 (sino al 20%).

Costa Smeralda certificata RINA: Green Plus

Le eccellenti performance ambientali di Costa Smeralda sono state riconosciute dal RINA (società di certificazione internazionale) con Green Plus, la notazione addizionale volontaria di livello più alto per quanto riguarda l’impatto ambientale di una nave. Green plus si basa su un indicatore di performance ambientale che prende in considerazione tutti i principali fattori ambientali, per ognuno dei quali prevede requisiti massimi di tutela e prevenzione (olio dai macchinari, acque nere, acque grigie, rifiuti, acqua di zavorra, sostanze dannose per l’ozono, gas serra, ossidi di azoto, ossidi di zolfo, CO2, particolato, materiali pericolosi). La certificazione, oltre a premiare il rispetto dei più alti standard di sostenibilità ambientale, riconosce le soluzioni progettuali e le procedure operative messe in atto volontariamente, sia in fase di costruzione sia in esercizio, finalizzate al superamento delle prestazioni sulla salvaguardia ambientale previste dalla normativa internazionale.

Costa Smeralda, risparmio energetico: sistema di efficientamento e recupero del calore dei motori

Oltre all’utilizzo di un combustibile a basso impatto ambientale, Costa Smeralda si avvale di un sistema di efficientamento energetico integrato di ultima generazione. A partire dalla forma dello scafo che, grazie al suo design con la prua leggermente inclinata, ottimizzato per la velocità di crociera della nave, consente di risparmiare combustibile durante la fase di navigazione. Ad assicurare un’eccellente manovrabilità della nave e una conseguente ulteriore riduzione di utilizzo di energia i “POD”, motori elettrici di propulsione esterni orientabili, in grado di essere ruotati di 360° sull’asse verticale. Ad elevata efficienza energetica anche la tecnologia impiegata per tutti i servizi di bordo: motori, pompe e ventilatori a frequenza e a velocità controllata assicurano infatti il consumo dell’energia realmente necessaria, evitando dispersioni. Tutti i motori elettrici standard di bordo hanno inoltre la più alta classe di efficienza energetica: IE3 Premium Efficiency. Gli ascensori a “consumo zero” sono in grado di recuperare e rimettere totalmente in circolo l’energia utilizzata per il loro funzionamento.

Nelle camere e nelle aree pubbliche, Costa Smeralda utilizza esclusivamente la tecnologia LED a basso consumo, gestita da un sistema di controllo intelligente della regolazione della luminosità. La minimizzazione dei consumi viene applicata anche in cucina attraverso l’utilizzo di forni da cucina RATIONAL a basso impatto con sistema di ventilazione e modalità di cottura controllato. Il recupero e riutilizzo del calore residuo aumentano significativamente l'efficienza energetica delle cucine e delle aree pubbliche. Il calore prodotto dai motori, compreso quello dell'acqua di raffreddamento, viene convogliato attraverso un sistema centrale di distribuzione e destinato ai servizi di bordo con il più alto fabbisogno energetico in maniera programmata.

Seppur alimentata a LNG, Costa Smeralda è predisposta per poter ricevere in futuro energia elettrica di terra durante la sosta in porto. Al momento nessuno dei porti compresi nel suo itinerario offrono questa possibilità.

Costa Smeralda: gli Adagio Tour

Su Costa Smeralda saranno disponibili gli “Adagio Tour”, un progetto unico nel settore nato dalla collaborazione tra Costa Crociere, AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) e Costa Crociere Foundation, finalizzato a rendere le vacanze sempre più accessibili. Si tratta di escursioni di gruppo, verificate da AISM in accordo con le più avanzate buone pratiche internazionali, che permettono anche alle persone con disabilità motorie di visitare le destinazioni comprese nell’itinerario della nuova ammiraglia, senza costi né oneri aggiuntivi. Gli “Adagio Tour” sono stati sviluppati pensando alle esigenze di tutti gli ospiti che desiderano godere delle destinazioni scelte con ritmi più blandi e maggiore tempo per assaporarne la scoperta o la riscoperta. Per questo sono particolarmente indicati anche per genitori con bambini in passeggino, ospiti anziani o persone con disabilità motorie permanenti o temporanee. I programmi di queste escursioni sono stati studiati, testati e verificati grazie al contributo di 15 donne affette da sclerosi multipla, formate e selezionate da AISM, grazie al progetto “WAT! Women Accessibility Tourism”, finanziato da Costa Crociere Foundation.

Costa Smeralda, diritto al gioco: i bambini delle comunità salgono a bordo

Costa Smeralda inaugurerà il progetto con finalità sociali per la promozione dell’importanza del diritto al gioco, destinato ai bambini ospiti delle associazioni selezionate nei diversi porti di scalo. Parte integrante della partnership con Ferrero Kinder Joy of moving, il progetto permetterà di far vivere ai ragazzi meno fortunati un’esperienza unica ed uguale a quella dei giovani ospiti in vacanza. Metodo educativo innovativo, validato scientificamente, in grado di favorire non solo lo sviluppo motorio, ma anche quello cognitivo, emozionale e relazionale dei bambini, Kinder Joy of moving è presente nel palinsesto delle attività proposte a bordo con una straordinaria varietà di giochi, alcuni dei quali prevedono il coinvolgimento di tutta la famiglia.

(Articolo in aggiornamento)