Costamp Group, sale al 100% la partecipazione in Modelleria Ara

Costamp Group (MOLD IM), società quotata su AIM Italia, leader nella progettazione, produzione e vendita di stampi (HPDC, LPDC & Gravity, Plastic) per la componentistica nel settore automotive, comunica che, facendo seguito agli accordi sottoscritti in data 21 dicembre 2018, ha perfezionato in data odierna l’acquisizione del restante 49% del capitale sociale di Modelleria ARA S.r.l., società del gruppo attiva nella produzione di modelli e stampi per il settore delle fonderie, portando al 100% del capitale sociale la propria partecipazione di controllo.

L’operazione si è perfezionata attraverso l'odierna acquisizione da parte di Costamp Group delle quote detenute dai quattro soci venditori, ciascuna pari al 12,25% del capitale sociale di Modelleria ARA S.r.l., per un controvalore complessivo pari a 900 mila euro.

L’operazione sarà regolata attraverso il pagamento per cassa di 850 mila euro e per i restanti 50 mila euro, da corrispondersi a uno dei predetti soci venditori, mediante trasferimento di azioni proprie di Costamp Group. Le azioni proprie saranno trasferite entro e non oltre il giorno 31 marzo 2019 ad un prezzo per azione pari alla media del valore di mercato rilevato negli ultimi 3 mesi precedenti il pagamento, secondo i termini previsti dalla delibera assembleare di autorizzazione di acquisto e vendita di azioni proprie adottata dai soci della allora denominata Modelleria Brambilla S.p.A. del 15 aprile 2016 e, comunque, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Qualora, in ragione dei limiti di prezzo imposti dalla suddetta delibera e dalla normativa applicabile, non fosse possibile riconoscere tale corrispettivo in azioni proprie di Costamp Group, il saldo sarà versato in contanti.