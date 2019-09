Cova sbarca in Giappone, inaugurato il suo nuovo Cafè a Tokio

Cova sempre più internazionale, la pasticceria milanese di proprietà di Lvmh ha inaugurato nei giorni scorsi il suo nuovo Cafè a Tokyo, nel quartiere Ginza, celebre per lo shopping di lusso. Il brand di via Montenapoleone ha realizzato una location che rievoca in chiave contemporanea l’atmosfera antica, tipica del marchio attivo dal 1817 e che contraddistingue lo stile della società.

Hong Kong, Shanghai, Monte Carlo e Dubai, ormai oltre venti i punti vendita nel mondo e rappresenta un passo avanti nel processo di internazionalizzazione del marchio. Il celebre panettone prodotto da Cova sarà in vendita per tutto l’anno nella nuova esclusiva location. Sarà inoltre possibile pranzare, concedersi un aperitivo passando per l’ora del tè. Lo store giapponese offrirà in esclusiva il Ginza Passion, un drink a base di passion fruit, lampone e un ingrediente segreto.

“L’apertura del Café Cova a Ginza – ha affermato in una nota Paola Faccioli, CEO di Pasticceria Cova – rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro piano di espansione internazionale, che mira a posizionare Cova nelle principali destinazioni turistiche globali. Per un marchio di lusso come il nostro, il cliente giapponese assume un’importanza determinante in quanto molto consapevole, aperto e particolarmente attento alla qualità. Vediamo un grande potenziale di crescita in questo mercato”.