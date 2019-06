COVIP: ANEDDA (CNPADC), NON VOGLIAMO UN REGOLAMENTO SUGLI INVESTIMENTI GIA' ANACRONISTICO - "Non siamo mai stati pregiudizialmente contrari ad un sistema regolatorio per gli investimenti delle Casse previdenziali ma, proprio aderendo ai concetti espressi dal presidente della Covip, che ha ricordato la costante evoluzione cui è soggetto il settore, non è pensabile richiamare un provvedimento già anacronistico nei contenuti". Il presidente della Cassa dei Dottori Commercialisti (CNPADC), Walter Anedda, commenta così le parole del presidente della Covip, Mario Padula, sulla necessità di procedere rapidamente all'adozione del regolamento sugli investimenti delle Casse professionali nel corso della presentazione alla Camera della relazione annuale 2018. E ha aggiunto: "Siamo pronti a sederci intorno a un tavolo con il Ministero vigilante, cogliendo l'invito del sottosegretario Claudio Durigon, per definire un sistema regolatorio che sia in linea con i tempi e preservi l'autonomia delle Casse".

Fondi pensione: Padula, recuperare ritardo normativo Casse professionali - Occorre "recuperare il ritardo normativo delle Casse professionali: occorre procedere rapidamente all'adozione del Regolamento sugli investimenti delle Casse, atteso dal 2011. In assenza di tale Regolamento, le Casse professionali continuano a essere gli unici investitori istituzionali privi di una disciplina unitaria in materia". Lo afferma il Presidente della Covip, Mario Padula, nella sua relazione annuale. "Occorre - aggiunge Padula - anche un aggiornamento normativo per assicurare procedure di intervento con appropriata gradualita', volte a superare eventuali inefficenze riscontrate e prevenire situazioni gestionali che richiedano provvedimenti straordinari di piu' ampia portata".

Fondi pensione: Padula, piu' sinergia con sanita' per sviluppo Welfare integrativo - E' necessario lo sviluppo di un complessivo sistema di "Welfare integrativo piu' equo, efficiente ed inclusivo, capace di contribuire a dare una risposta alle trasformazioni demografiche e sociali in corso, nel quale le singole componenti operino in modo complementare e coordinato anche attraverso un'azione di vigilanza anch'essa integrata e unitaria su previdenza e sanita' integrative: una vigilanza a vocazione sociale". Lo afferma il Presidente di Covip, Mario Padula, nella sua relazione annuale, sottolineando l'esigenza di una "maggiore sinergia nell'ambito della sanita' integrativa: un settore sempre piu' cruciale per il Paese ma che, nonostante gli oltre 500 fondi operanti sul mercato, non e' ancora adeguatamente regolato ne' efficacemente vigilato".

Fondi pensione: Padula, agire per chiudere gap generazionale e sociale - Il settore dei fondi pensione deve compiere passi in avanti per chiudere il gap ancora presente, che si articola sul piano geografico e sociale, ma anche generazionale e di genere. Lo segnala il presidente della Covip, Mario Padula, nella sua relazione annuale secondo cui in particolare sono i giovani a restare ai margini della previdenza complementare: la partecipazione degli under 35 (20,4% rispetto alle forze di lavoro) e' di circa un terzo inferiore a quella della fascia centrale di eta' (31% per la fascia 35-54 anni), con una contribuzione di due terzi inferiore. "Rendere il sistema piu' inclusivo richiede uno scatto innovativo: bisogna raggiungere le persone perche' non perdano l'opportunita' di partecipare ai fondi pensione", afferma Padula.