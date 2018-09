Crack Lehman Brothers, la fiducia si ricambia con concretezza e lealtà

Dieci anni fa, esattamente il 15 settembre 2008, fallì Lehman Brothers. Storica Banca d’Affari americana, nata 158 anni prima, aveva superato tutte le precedenti crisi mondiali, dalla Grande Depressione del ’29, alle due guerre mondiali, agli shock petroliferi degli anni ’70, fino all’attacco alle Torri Gemelle. Fallì con un’esposizione debitoria di 613 miliardi di dollari (fonte: Lehman Brothers Bankruptcy Filing) e fu l’unica banca a non essere salvata dall’amministrazione americana. Colse di sorpresa i mercati di tutto il mondo, visto che godeva di un rating A+, giudizio che la rendeva un’istituzione solida e affidabile. Fu un default di una tale portata che si innescò il panico tra i sistemi finanziari ed economici di tutto il pianeta.

142 mln €:

Valore dell’intervento sulle polizze dei clienti di Banca Mediolanum interessati dal crack Lehman Brothers messo in campo dai due soci di maggioranza, Gruppo Doris e Fininvest

UNA QUESTIONE DI LEALTÀ

In tale contesto di panico diffuso Banca Mediolanum si distinse con fatti concreti e tangibili. Il 22 ottobre 2008, 37 giorni dopo il crack di Lehman Brothers, organizzò una conferenza stampa informando il pubblico e i propri clienti che i due soci di maggioranza, il Gruppo Doris e Fininvest, si sarebbero fatti carico di sostituire, con titoli più sicuri, i bond Lehman in default, sottostanti alle polizze index linked emesse da Mediolanum Vita in mano ai circa 11.000 clienti coinvolti, circa l’1% dei clienti di allora. L’intervento non era dovuto contrattualmente, ma si trattava di clienti Mediolanum, che avevano riposto la loro fiducia nell’istituto milanese. E la fiducia non andava tradita. Si trattò di un’operazione del valore di 142 milioni di euro. Una risposta eccezionale a una situazione eccezionale.

LA STRATEGIA

Nei mesi successivi al crack Lehman Brothers, tra i risparmiatori si scatenò il panico. Si temeva l’effetto contagio anche sugli altri investimenti azionari. In quell’occasione scese in campo nuovamente la competenza dei Family Banker di Banca Mediolanum, che gestirono l’emotività del momento e frenarono l’impulso dei clienti di disinvestire la propria posizione finanziaria, realizzando delle perdite. Ma la guida e i consigli di professionisti preparati da soli non bastano. Per impostare una corretta pianificazione finanziaria, volta all’accumulazione di risorse per obiettivi e progetti di lungo termine, occorre una strategia basata sulla diversificazione. Se si suddividono i risparmi su diverse aree geografiche, valute ed asset class, si distribuisce la volatilità dei mercati e conseguentemente se ne diluisce il rischio. La strategia si completa con una corretta collocazione dei bisogni su un asse temporale definito.

>230 mln:

La cifra erogata complessivamente fino ad oggi da Banca Mediolanum a favore dei clienti colpiti da calamità finanziarie, alluvioni e terremoti

LA STORIA INSEGNA

La crisi finanziaria che allora sembrava epocale, oggi può essere considerata uno dei periodi di flessione che ciclicamente caratterizzano le Borse. Nel lungo termine, infatti, il mercato azionario dimostra storicamente di crescere, di procedere di pari passo con l’economia globale, con quella reale, e con il suo inevitabile progresso. E il grafico in pagina fotografa appunto la crescita costante delle principali aree economiche mondiali. Per approcciare i mercati occorrono strategia, metodo, razionalità e competenza.

37 giorni

Il breve periodo trascorso dal fallimento di Lehman Brothers all’annuncio di Banca Mediolanum dell’intervento sulle polizze dei propri clienti.

VICINO AI PROPRI CLIENTI

L’impegno di Banca Mediolanum di stare vicina ai propri clienti nel crack Lehman Brothers è stato senza dubbio straordinario ma non si è certo trattato di un evento unico. Tutt’altro. Banca Mediolanum è intervenuta in molte altre situazioni eccezionali, per aiutare clienti e collaboratori, ad esempio, in eventi climatici o naturali devastanti. Un dato su tutti: fino ad oggi Banca Mediolanum ha erogato complessivamente oltre 230 milioni di euro a favore di clienti colpiti da calamità finanziarie, alluvioni e terremoti. Essere vicini, con i fatti, a chi ci ha aiutato a diventare la realtà che siamo è il nostro principale valore.

