Credem: Maurizio Giglioli nominato direttore marketing strategico

Maurizio Giglioli è stato recentemente nominato Direttore Marketing Strategico di Credem.

L’area si occupa delle strategie commerciali e dei modelli di servizio Credem sulla clientela corporate e retail, oltre al presidio e allo sviluppo di servizi e prodotti bancari. Al proprio interno presidia il marketing di prodotto, la promozione del brand, sia in termini di comunicazione che di pubblicità, la pianificazione delle reti commerciali ed infine la governance normativa dei prodotti. Nell’area operano nel complesso circa 100 persone.

Giglioli avrà l’obiettivo di sostenere la crescita del Gruppo rafforzando il modello di banca assicurazione e la cura dei bisogni di famiglie ed imprese, sviluppando adeguati customer journey omnicanale. Chiave nel progetto in questa ottica saranno l’innovazione e l’utilizzo della tecnologia a supporto dei servizi alla clientela.

Entrato in Credem nel 1988, Giglioli, ha maturato una articolata esperienza nel banking retail e corporate e nella funzione del personale, arrivando a coordinare la struttura affari societari e legali nel periodo dell’intensa crescita di Credem mediante acquisizioni. Dal 2004 ha assunto la responsabilità dello sviluppo organizzativo e successivamente del marketing retail. Dal 2011 al settembre 2019 ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale e Amministratore Delegato in Credemleasing, assumendo dal 2013 la Vicepresidenza della Associazione Italiana Leasing (ASSILEA) e contribuendo ad una eccezionale crescita della società che, tra il 2011 ed il 2018, ha incrementato i volumi di oltre il 26% e la redditività del 60%.

“Da lungo tempo Credem si impegna nella generazione di valore in modo sostenibile”, ha dichiarato Maurizio Giglioli, Direttore Marketing Strategico di Credem (foto a destra), “senza compromessi in ordine a solidità, rischi e reputazione del brand; vogliamo favorire il benessere finanziario dei nostri clienti, gestendone responsabilmente i risparmi, ampliandone l’accesso al credito e contribuendo in questo modo al benessere ed allo sviluppo del nostro paese”.