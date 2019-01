Credem punta sull'innovazione: preso il 20% di Blue Eye Solutions

Credem: acquista 20% Blue Eye Solutions

Il gruppo Credem attraverso la controllata Credemtel, attiva nei servizi digitali a imprese e PA, ha rilevato una partecipazione del 20% in Blue Eye solutions, pmi innovativa specializzata nello sviluppo di software per la gestione elettronica dei documenti Tale operazione, informa una nota, e' in linea con la strategia del Gruppo Credem di investimenti in tecnologia per continuare a offrire ai clienti servizi innovativi.

Grazie alla partnership con Blue Eye Solutions, Credemtel potra' integrare nelle proprie soluzioni di gestione documentale, software di workflow management per le oltre 4.000 aziende clienti. Nel 2018 Credemtel ha registrato oltre 1.000 nuovi clienti, grazie anche alle soluzioni di Fatturazione Elettronica B2B. A fine settembre 2018, inoltre la societa' ha registrato un fatturato in crescita del 16% a/a nei servizi di gestione elettronica documentale.