Crédit Agricole: Indosuez Wealth Management riafferma il suo sviluppo

Indosuez Wealth Management, il brand globale di Wealth Management del Gruppo Crédit Agricole, annuncia la nascita di CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A., quale passaggio finale dell’acquisizione di Banca Leonardo cominciata nel 2018.

CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A., guidata dal Chief Executive Officer Marco Migliore e dal Presidente Ariberto Fassati, opererà sotto il brand internazionale “Indosuez Wealth Management” confermando in tal modo l’ambizione strategica di Indosuez di investire sul mercato italiano in linea con le ambizioni del Gruppo Crédit Agricole. Indosuez Wealth Management ha attualmente 3.150 dipendenti in 14 Paesi e 130 miliardi di euro di masse in gestione al 30 giugno 2019 che la rendono uno dei leader mondiali nel Wealth Management.



Un’offerta internazionale, la solidità finanziaria e la profonda esperienza del Gruppo Crédit Agricole – nel retail banking, nell’investment banking, nell’asset management e nel ramo assicurativo – dà ad Indosuez l’opportunità di offrire alle famiglie e agli imprenditori di tutto il mondo una gamma di servizi completa ed innovativa. In Italia, mercato particolarmente rilevante per Crédit Agricole, la strategia di Indosuez si allinea alla vision del Gruppo: sviluppare una radicata presenza in costante espansione insieme al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, che può contare su una rete capillare composta da circa 200 Banker presenti sul territorio italiano. In linea con la sua strategia globale, l’ambizione di Indosuez è quella di diventare per i suoi clienti il brand di wealth management di riferimento.