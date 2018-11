Credit Agricole porta l'incubatore Le Village in Italia, parte a Milano

Credit Agricole portera' in Italia, secondo mercato per la banca, i suoi 'Le Village', un network di hub dell'innovazione che ospitano startup ed incontri fra aziende, universita' e altri attori. Il primo Village fuori dalla Francia, dove ne esistono gia' 28, verra' presentato a Milano e la rete verra' poi estesa a Parma, La Spezia, Venezia e Napoli. La struttura di Milano sara' realizzata nella sede di un ex convento del XIII secolo in zona Porta Romana dove, in uno spazio da 2700 metri quadri, verranno ospitate dalle 40 alle 50 startup per complessive 200 postazioni. Il primo Village italiani ospitera' startup legate ai temi del made in Italy, e quindi a Food, Fashion e Forniture&Design, e a quelli del gruppo Credit Agricole, ovvero Fintech, Future Mobility e France