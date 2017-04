Credit Agricole punta sulle casse italiane

Credit Agricole Cariparma ha avviato le discussioni preliminari con Banca d'Italia e il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi in vista di una possibile acquisizione di Cassa di Risparmio di Cesena, Cassa di Risparmio di Rimini e Cassa di Risparmio di San Miniato.

L'operazione, si legge in una nota diffusa nella serata di ieri, rientrerebbe nell'ambito del piano strategico di Credit Agricole in Italia "Ambizione 2020" e recentemente riaffermato: lo sviluppo della banca di prossimita' in Italia, infatti, e' da intendersi perseguibile prioritariamente per via organica, ma il gruppo si riserva la possibilita' di valutare, prudentemente, alcune opportunita' che potrebbero presentarsi e che rispondano a criteri precisi relativi, tra gli altri, alla dimensione, alla qualita' del bilancio, al carattere attrattivo dello sviluppo di business, al posizionamento geografico e alle possibili sinergie. L'operazione in corso di analisi s'inscrive nell'ambito del piano strategico.

L'integrazione delle tre casse di risparmio nell'orbita di Credit Agricole Cariparma ne rafforzerebbe di circa il 20% la base clientela e contribuirebbe al suo sviluppo in regioni target senza modificarne il posizionamento geografico, tenendo conto dell'affermata presenza della Banca nei territori adiacenti. Tale operazione non modifica inoltre gli equilibri finanziari di Cre'dit Agricole Cariparma: la totalita' delle sofferenze delle 3 banche interessate sara' deconsolidata prima della loro eventuale cessione e, allo stesso tempo, le banche oggetto di acquisizione sono chiaramente in eccesso di depositi di clientela.

Il progetto e' ancora a uno stadio preliminare; la sua realizzazione e' subordinata in particolare alla conclusione positiva della due diligence che dovrebbe cominciare prossimamente, nonche' all'approvazione - quando sara' il momento - da parte delle Autorita' competenti.

Sulla base degli elementi disponibili, il suo impatto negativo sul rapporto Cet1 di Credit Agricole e del Gruppo Credit Agricole sara' inferiore ai 10pb.