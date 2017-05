Credit Agricole SA triplica l'utile nel 1° trimestre

Nel primo trimestre Credit Agricole SA ha triplicato l'utile a 845 milioni dai 227 milioni dell'anno prima. Un risultato molto superiore alle attese degli analisti. Nel periodo Credit Agricole SA (CASA) ha beneficiato anche di un confronto favorevole legato alla separazione dalle casse regionali che aveva provocato nel primo trimestre 2016 un onere straordinario. L'attivita' in ogni caso e' stata sostenuta in tutte le divisioni , secondo il direttore generale Philippe Brassac. Il prodotto netto bancario e' salito del 24% su anno nel primo trimestre a 4,7 miliardi. Ottimo andamento per LCL, la banca al dettaglio in Francia, che mette a segno una netta ripresa dopo un 2016 difficile per la rinegoziazione dei prestiti immobiliari. "Malgrado un contesto ancora complicato, la performance di LCL e' notevole, con una forte crescita del credito, della vendita di prodotti e servizi", ha sottolineato Jerome Grivet, direttore generale aggiunto di CASA, precisando che il primo trimestre 2016 "ha rappresentato un punto minimo per LCL". La divisione 'grandi clienti' ha registrato una forte crescita; l'assicurazione ha visto un aumento di 209mila contratti nel primo trimestre portando lo stock oltre i 12 milioni; la filiale di gestione attivi Amundi ha attirato oltre 32 miliardi di capitali toccando i 1.130 miliardi; anche i servizi finanziari specializzati hanno mostrato un buon andamento.