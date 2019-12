Credit Agricole: si insediano i comitati territoriali

Si sono insediati i Comitati Territoriali di Liguria, Romagna e Toscana, i nuovi organismi consultivi territoriali istituiti da Crédit Agricole in Italia, guidato dal Senior Country Officer Giampiero Maioli. In coerenza con la propria vocazione territoriale, uno dei più importanti valori aziendali del Gruppo e punto di forza nella relazione con la Clientela, Crédit Agricole Italia ha dato vita al progetto di costituzione dei Comitati Territoriali in modo che possano fungere da anello di congiunzione con gli esponenti delle aree geografiche di riferimento, così come espresso nella raison d'être del Gruppo: agire ogni giorno nell’interesse dei clienti e della società.

I Comitati svolgeranno un’attiva funzione consultiva di confronto sulle dinamiche territoriali, costruendo un “laboratorio” nel quale approfondire nuove progettualità condivise tra la Banca e i principali portatori d’interesse, supportando e favorendo la crescita e lo sviluppo sostenibile del Territorio e del suo tessuto economico.

Ogni Comitato è composto da 7 membri esterni al Gruppo (tra cui il Presidente), scelti tra qualificati opinion leader e esponenti dell’imprenditoria, dell’associazionismo e del mondo produttivo. Agli incontri parteciperanno anche i Direttori Regionali e i Vicedirettori Generali Roberto Ghisellini e Olivier Guilhamon.

I Neo Presidenti dei Comitati Territoriali, che avranno il compito di indirizzare e coordinare i lavori e le attività del Comitato, sono:

• Andrea Corradino, Avvocato e ex Presidente di Crédit Agricole Carispezia, per la Liguria;

• Bruno Piraccini, Amministratore Delegato di Orogel, per la Romagna;

• Marco Bassilichi, Presidente di Fruendo spa e Vice Presidente di Nexi Payments spa,

per la Toscana.



Di seguito le personalità scelte per i vari Comitati:

Liguria:

Giorgia Bucchioni, Amministratore Delegato di Lardon e Vice Presidente di Federagenti;

Vittoria Gozzi, Presidente di Wylab;

Giovanni Mondini, Presidente di Confindustria Genova e Vice Presidente di Erg;

Costanza Musso, Amministratore Delegato del Gruppo Grendi;

Alberto Remondini, Amministratore Delegato del Gruppo Marcevaggi;

Cristina Santagata, Presidente di Santagata 1907 e Amministratore Delegato di Raineri.

Romagna:

Francesca Amadori, Presidente del Consorzio Romagna Iniziative;

Paola Batani, Titolare del Gruppo Batani (Select Hotels);

Stefano Bernacci, Segretario di Confartigianato Federimpresa Cesena;

Enzo Bottos, Direttore di Coldiretti Marche;

Carlo Carli, Presidente di Confagricoltura Forlì-Cesena-Rimini;

Micaela Dionigi, Presidente del Gruppo SGR – Società Gas Rimini.

Toscana:

Andrea Di Benedetto, Presidente CNA Toscana

Alessandro Fabbroni, Amministratore Delegato del Gruppo Sesa

Elisabetta Fabri, Amministratore Delegato di Starhotels

Azzurra Morelli, Amministratore Delegato di Pellemoda srl e Vice Presidente di Confindustria

Firenze

Ranieri Moris, Amministratore Delegato Gruppo Moris Farms

Andrea Nuti, Presidente Conceria Nuti Ivo