Crediti Utp, cresce il mercato. Gli studi legali si attrezzano per gestirli

Il mercato dei crediti Utp (Unlikely to pay) ha superato, in termini di valori netti, quello degli Npl (Non performing loans). Secondo uno studio di Pwc, a fine 2018 ammontavano a 79 miliardi lordi e 51 miliardi netti gli Utp in pancia alle banche, a fronte di 97 miliardi lordi ma solo 33 miliardi netti di Npl.

In questo contesto alcuni studi legali si stanno attrezzando per cogliere in modo innovativo le opportunità offerte dal nuovo mercato degli Utp e della loro gestione. Per esempio, La Scala Società tra Avvocati ha avviato un processo di potenziamento dei suoi servizi legali dedicati alle Imprese che ha portato alla costituzione di nuove practice e nuovi ingressi di rilievo. L’arrivo di Michele Massironi (sulla sinistra nella foto, accanto a Giuseppe La Scala, senior partner di La Scala Società tra Avvocati), che entra in La Scala in qualità di responsabile del team Corporate, rappresenta un ulteriore passo in questo percorso. Massironi, bolognese, specializzato nel diritto societario e commerciale internazionale, svolge da più di vent’anni la professione di avvocato e si è dedicato prevalentemente all’assistenza a piccole e medie imprese, sia italiane che estere. E' consulente, per il settore internazionalizzazione, dell'Unione degli Industriali della provincia di Forlì-Cesena ed è docente di diritto commerciale internazionale presso la sede di Forlì dell’Università di Bologna.

Con il contributo di Michele Massironi, La Scala intende rafforzare ulteriormente la sua offerta alle Pmi, offrendo loro assistenza legale sia nelle attività ordinarie che nelle operazioni straordinarie, anche grazie a una radicata presenza sul territorio. Massironi avrà la propria sede negli uffici di Bologna di La Scala (vero e proprio centro della rete di sedi centro-settentrionali dello Studio); lo seguirà nella nuova avventura professionale l’avv. Fabio Dalmasso, che da anni collabora con lui. Giuseppe La Scala, senior partner di La Scala Società tra Avvocati, ha dichiarato: “Con l’arrivo di Michele e Fabio il nostro Team Corporate acquista risorse di grandissima qualità; esse ci permetteranno anche di ampliare la nostra practice trasversale dedicata al servicing Utp. Questa crescita, dopo i recenti ingressi di Pierluigi Giammaria e di Niccolò Pisaneschi, conferma l’intenzione di La Scala di offrirsi come player pressoché completo nella gamma delle attività specifiche per la piccola impresa e le sue esigenze ordinarie e straordinarie”. E’ di poche settimane fa, l’annuncio dell’avvio della nuova practice dedicata ai crediti Utp, focalizzata sui “crediti problematici” e il restructuring della piccola impresa, sotto la responsabilità del name partner Giuseppe La Scala e coordinata da Niccolò Pisaneschi, nuovo “of counsel” della sede di Milano. La task force Utp coinvolge molti team di La Scala (Npe Management, Due Diligence, Corporate, Imprese, Restructuring, Litigation) e si avvale di circa 40 professionisti, distribuiti in 6 sedi dello Studio nell’Italia centro-settentrionale e coadiuvati anche dai paralegal organizzati in La Scala Service.

Con questa iniziativa La Scala fornisce supporto tanto al ceto creditorio quanto a quello debitorio, potendo contare su una pluriennale attività dedicata alla crisi delle piccole imprese.

Giuseppe La Scala, senior partner di La Scala Società tra Avvocati, ha dichiarato: “Siamo da anni leader nella fornitura di servizi legali per il recupero degli Npl; e da tempo siamo orgogliosi di offrire anche alle piccole imprese competenze di qualità nel restructuring, a costi accessibili. Il nuovo mercato degli Utp, e particolarmente quello dei crediti corporate, ha bisogno di avvocati con il nostro background e le nostra cultura, professionale e organizzativa. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, senza lesinare energie e investimenti. Come al solito.”

E’ di poco precedente l’inaugurazione della practice di diritto amministrativo affidata a Pierluigi Giammaria, esperto in diritto pubblico dell’economia.

La Scala mira a fornire una consulenza legale completa alle imprese, soprattutto alle Pmi, che costituiscono il tessuto imprenditoriale prevalente nel nostro Paese, sia nell’attività ordinaria che nelle operazioni straordinarie. La practice di diritto amministrativo completa e integra l’offerta professionale dello Studio.