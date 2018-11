Antiriciclaggio: entro il 31/12 obbligo di estinzione libretti al portatore

Entro il 31 dicembre i libretti al portatore, bancari o postali, ovvero i libretti non nominativi e quindi non riconducibili ad alcun soggetto specifico, dovranno essere estinti. Lo afferma in una nota il ministero dell'Economia, ricordando che l'obbligo di estinzione e' previsto dal decreto legislativo 231 del 2007, concernente misure di contrasto al riciclaggio. Chi e' in possesso di un libretto al portatore deve presentarsi entro il 31 dicembre agli sportelli della banca o di Poste italiane che hanno emesso il libretto e scegliere se chiedere la conversione del libretto al portatore in un libretto di risparmio nominativo; trasferire l'importo complessivo del saldo del libretto su un conto corrente o su altro strumento di risparmio nominativo; chiedere la liquidazione in contanti del saldo del libretto.

Dopo il 31 dicembre, i libretti al portatore saranno inutilizzabili. Cio' significa che banche e Poste italiane non potranno dar seguito a richieste di movimentazioni sui predetti libretti e, fermo restando l'obbligo di liquidazione del saldo del libretto a favore del portatore, saranno obbligate a effettuare una comunicazione al ministero dell'economia e delle finanze, che applichera' al portatore "fuori tempo massimo" una sanzione amministrativa da 250 a 500 euro. Gia' a decorrere dal 4 luglio 2017, con il recepimento nella normativa italiana della IV direttiva europea antiriciclaggio, banche e Poste italiane devono emettere esclusivamente libretti di deposito nominativi. Dalla stessa data i libretti bancari o postali al portatore non possono piu' essere trasferiti da un portatore ad un altro. La novita' e' in linea con quanto indicato dagli organismi internazionali che si occupano di formulare regole e indirizzi per tutelare l'economia dai rischi di infiltrazioni criminali nel sistema finanziario e che gia' da tempo suggerivano di limitare progressivamente l'utilizzo di strumenti finanziari e titoli al portatore. Banche e Poste italiane dovranno dare la massima informazione e diffusione alle disposizioni in materia di estinzione dei libretti al portatore, rammentando alla clientela l'importanza di prestare la massima attenzione al rispetto dei termini fissati dalla legge.