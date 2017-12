Crescita, Gentiloni: più vicina al 2 che all'1,5%

"L'Italia è tornata a crescere, con una crescita che non sappiamo dove si attesterà ma certamente è molto superiore a quello 0,8%-0,9% che prevedevano tutte le istituzioni solo un anno fa e molto superiore all'1,5% che pure il governo ha previsto nelle ultime revisioni dei documenti di economia e finanza, più vicina al 2% che all'1,5%". Il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, mostra ottimismo intorno alle prospettive di crescita economiche, alzando l'asticella rispetto al +1,5% indicato nell'aggiornamento al Def autunnale dallo stesso esecutivo e che già l'Ocse ha superato stimando recentemente un +1,6% per il 2017.

Lo sguardo si pone al dopo-elezioni e per Gentiloni la crescita, "lo dico a chi guarda al'Italia con amicizia in giro per il mondo, deve rassicurare anche coloro che sono preoccupati per gli aspetti di relativa instabilità che il quadro politico può presentare nei prossimi mesi". Agli interlocutori internazionali, ha aggiunto, "ripeto spesso: non guardate alla frequenza dei governi, specialità italiana da 60-70 anni. Noi alla frequenza dei governi siamo abbastanza vaccinati ma siamo anche orgogliosi che se c'è un paese che ha avuto per le scelte fondamentali sull'europeismo, l'alleanza atlantica, la sicurezza, gli investimenti, la libertà questo è il nostro. Questa continuità da parte dell'Italia resterà nel prossimo futuro, ne sono certo e convinto".

Il premier ha colto l'occasione per commentare favorevolmente l'accordo su Brexit raggiunto nella notte, che spiana la strada alla seconda fase di trattative sui futuri rapporti tra Londra e Bruxelles. "Fatemi salutare con favore gli accordi raggiunti oggi tra la Commissione e il governo di Londra: credo sia un accordo positivo e sono certo che verrà recepito venerdì dal Consiglio europeo e rilanciato". Cenno al "passo in direzione favorevole" anche all'accordo commerciale con il Giappone.