Crescita, i dati Ocse: "In Italia slancio dell'economia nei prossimi 6-9 mesi"

Prospettive di crescita stabili nell'area Ocse, secondo il superindice economico elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. A ottobre il Composite leading indicators (Clis) relativo alla media dell'area ha segnato un incremento dello 0,02 per cento rispetto al mese precedente, mentre nel confronto su base annua risulta aumentato dello 0,44 per cento. L'Italia è il Paese dell'area su cui il superindice ha mostrato il maggiore incremento mensile, più 0,12 per cento seguito dal più 0,11 per cento della Germania. Secondo l'Ocse su questi due Stati la ripresa sta guadagnando slancio.

Sulla Francia invece il Clis è calato dello 0,03 per cento e sulla media dell'area euro ha segnato, sempre a ottobre, un più 0,05 per cento su base mensile. La contrazione più forte è stata il meno 0,20 per cento sulla Gran Bretagna. Per gli Usa l'Ocse riporta un più 0,04 per cento. Infine, l'Ocse monitora anche alcune grandi economie emergenti che non sono suoi membri. Il relativo superindice è salito dello 0,43 per cento sul Brasile, dello 0,14 per cento sulla Cina, più 0,12 per cento per la Russia e più 0,09 per cento, infine, sull'India.