Creval al centro del risiko bancario. Il mercato scommette sul Credit Agricole

Il risiko bancario riaccende l'appeal speculativo del titolo Creval. Chiusura di settimana all'insegna degli acquisti infatti per le azioni della banca valtellinese, che guadagnano il 4, titoli scambiati a 0,073 euro l'una. Intenso anche il numero degli scambi con oltre 18 milioni di pezzi già passati di mano contro una media giornaliera nell'ultimo mese di 28,7 milioni.



Gli analisti si concentrano in queste ore sulle parole del chief financial officer di Credit Agricole che non ha escluso operazioni di M&A in Italia. Nel corso di una conferenza, infatti, il manager non ha escluso che l'istituto francese possa considerare operazioni di M&A "soprattutto in Italia, Polonia e asset management", specificando però che "la banca non vuol avere che fare con gli Npl".



Gli analisti di Equita ricordano come a luglio 2018 Credit Agricole aveva acquisito il 5% del Creval e queste dichiarazioni "potrebbero far aumentare l'appeal speculativo sul titolo". Senza dimenticare che, dopo la cessione da 800 milioni di crediti deteriorati prevista per la prima parte del 2020, l'Npe ratio di Creval "dovrebbe scendere in area 7%".