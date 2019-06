Creval, derisking e ritorno alla cedola. Il nuovo piano accende la Borsa

Banca commerciale solida, sforbiciata dell’80% delle sofferenze per abbassare il profilo di rischio e divisione ad hoc per gestire gli Npl e ritorno al dividendo dal 2021. Sono le nuove strategie del Creval che il neo amministratore delegato, che ha appena incassato la fiducia del maggiore azionista francese Denis Dumont (ha incrementato la propria quota dal 5,78% al 7,62% nel capitale), Luigi Lovaglio ha varato per il prossimo triennio. Un piano industriale “a supporto della crescita dei territori serviti, mettendo al centro famiglie e piccole-medie imprese”.

Strategie che permetteranno al gruppo lombardo di realizzare 138 milioni di euro di profitti a fine piano, (con Roe del 6% circa al 2021 e superiore dell'8% al 2023) e di ritornare a distribuire il dividendo (con un payout ratio superiore al 50%) dal 2021.



Il nuovo assetto organizzativo prevede la separazione delle attività della piattaforma commerciale dal portafoglio legacy di crediti deteriorati del gruppo (pari a 1,9 miliardi al 31 marzo 2019) che confluirà in una divisione non-core. L’obiettivo è la riduzione dello stock dei lordi pari a circa l'80% nell'arco di piano (da 1,9 miliardi a 0,4 miliardi al 2023). Tale portafoglio sarà gestito da una struttura dedicata alla quale saranno allocate 50 risorse. Ci sarà anche una rivisitazione del portafoglio titoli che passerà da 8 miliardi a circa 4 miliardi al 2013.

Con il rilancio della piattaforma commerciale ci sara' anche una 'allocazione di circa 240 risorse verso ruoli a maggiore valore aggiunto e programmi di formazione volta a sviluppare ulteriormente le competenze, unitamente ad una riqualificazione importante delle risorse verso attivita' di tipo commerciale'. Dall'implementazione delle iniziative di piano, e' atteso un contributo incrementale al risultato netto operativo pari a circa 105 milioni euro al 2021 e circa 160 milioni al 2023.

Attesa una riduzione del costo del rischio a circa 55 punti base al 2021 e circa 50 punti base al 2023 "grazie al focus sulla riduzione delle attività non-core e a un ripensamento delle politiche di concessione e di monitoraggio del credito". Il piano prevede infine il mantenimento di una robusta posizione di capitale con un CET 1 ratio fully loaded superiore al 14% sia al 2021 che al 2023, tenendo conto delle cessioni di NPE.