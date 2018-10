Creval, eletto il board dell'era Dumont. Lovaglio verso la presidenza

L'assemblea del Credito Valtellinese ha eletto il primo cda dell'era Dumont. La maggioranza dei voti (il 69,92% del capitale presente, il 45,55% del capitale sociale) e' andata appunto alla lista presentata dalla Dgfd di Denis Dumont, guidata da Luigi Lovaglio, che si avvia ad assumere la carica di presidente.

Per la compagine di maggioranza entrano in consiglio anche Alessandro Trotter, Stefano Caselli, l'a.d. uscente (e probabilmente avviato alla conferma) Mauro Selvetti, Fausto Galmarini, Elena Beccalli, Massimo Massimilla, Livia Aliberti Amidani, Massimiliano Scrocchi, Teresa Naddeo, Paola Bruno e Carlo Crosara. Per la lista di minoranza presentata dai fondi, che ha ottenuto il 29,69% dei voti (19,34% del capitale), fanno il loro ingresso nel board Anna Doro, Serena Gatteschi e Stefano Gatti.

La prima riunione del cda, in cui sara' formalizzata la nomina di Lovaglio alla presidenza e saranno attribuite le deleghe, si terra' lunedi' mattina. Durante i lavori assembleari, replicando alle domande degli azionisti, Selvetti tra le altre cose ha sottolineato che 'al momento' Dumont non e' cliente della banca.