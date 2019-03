Creval, la missione di Lovaglio, Caselli e Trotter

Creval va al rilancio, ma come? La banca, con soci forti che scommettono sulla ripresa dell’istituto, ha cambiato i suoi vertici. A capo del gruppo, Luigi Lovaglio ha preso il posto di amministratore delegato in sostituzione di Mauro Selvetti. Lovaglio ha una lunga esperienza in Unicredit: dal 2003 al 2017 ha guidato Bank Pekao, la banca polacca che è diventata negli anni la prima società del suo Paese per capitalizzazione.

Sarebbe lui l’uomo, scrive il CorSera, scelto soprattutto da Denis Dumont, l’azionista francese re della distribuzione alimentare, per pensare al piano triennale e - soprattutto - implementarlo. Nel frattempo sono stati fatti anche aggiustamenti nel consiglio di amministrazione, con Alessandro Trotter presidente e Stefano Caselli vice. E ci sono stati movimenti nell’azionariato, con il fondo Altera Absolute che sale e media il prezzo di carico.