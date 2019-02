Creval, via Selvetti. Lovaglio diventa Ceo. Titolo boom in Borsa

Forti acquisti per il Credito valtellinese in Piazza Affari dopo il cambio al vertice: il titolo sale del 9% a 0,07 euro tra scambi ingenti. Dopo la presa delle deleghe operative da parte dell'ex presidente Luigi Lovaglio e la promessa di un nuovo piano industriale entro il primo semestre, gli acquisti sono partiti sin dalle prime battute di Piazza Affari. Il presidente del Credito valtellinese Luigi Lovaglio è diventato anche amministratore delegato e direttore generale della banca.

Nella nota che ha comunicato l'addio del Ceo Mauro Selvetti lascia, il Cda ha anche affidato a Lovaglio "la definizione del nuovo piano industriale triennale" che sara' presentato entro il primo semestre dell'anno, mentre Selvetti "ha dato la propria disponibilita', su richiesta espressa della banca di discontinuita', a rimettere le cariche", spiega la nota. Con il conferimento delle deleghe operative, Lovaglio lascia la carica di presidente, che passa ad Alessandro Trotter, vice presidente vicario, "in continuita' con l'attuale governance", specifica la banca. A seguito delle dimissioni di Selvetti, il Cda del Credito valtellinese ha nominato per cooptazione Maria Giovanna Calloni nel board.

Dopo aver portato a termine con successo il processo di ricapitalizzazione e derisking del Creval, Selvetti lascia "nell'ambito di un accordo per la risoluzione consensuale economicamente incentivata del complessivo rapporto di collaborazione", spiega la banca, che ringrazia l'ex amministratore delegato "per l'importante opera svolta e gli augura i migliori successi professionali".

Per la cessazione del suo incarico dirigenziale e per le dimissioni dalla carica di consigliere, a Selvetti vanno 1,7 milioni lordi, comprensivi del preavviso, più 300 mila per l'impegno di non concorrenza della durata sei mesi. A Lovaglio è stata affidata la definizione del nuovo piano industriale triennale "che puntera' a un'accelerazione dell'attivita' tradizionale di banca commerciale del territorio, forte della sua rilevante esperienza manageriale e dei risultati raggiunti in grandi realta' finanziarie anche internazionali".