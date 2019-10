Criteo nomina il nuovo Ceo e continua il suo percorso di trasformazione

Criteo ha annunciato la nomina del suo nuovo Ceo: si tratta di Megan Clarken, veterana di Nielsen dove per ultimo aveva assunto il ruolo di Chief Commercial Officer di Nielsen Global Media. La manager subentrerà nell’incarico a JB Rudelle, fondatore e Chairman della società, carica che manterrà, il prossimo 25 novembre, e opererà negli uffici centrali di Parigi.

La nomina segna un importante step nella storia della società, che sta cercando di riposizionarsi come piattaforma tecnologica a tutto tondo, ampliando le sue attività rispetto alla sua originaria specializzazione nel retargeting. Non a caso, in una nota, Criteo specifica che JB Rudelle “ha voluto con forza nominare come Ceo, con il supporto del Consiglio d’Amministrazione della società, un nuovo leader con comprovata esperienza nella company transformation. Dividendo i ruoli di Ceo e Chairman – prosegue la nota -, l’azienda aggiunge nuove capacità di leadership al ruolo, creando le migliori condizioni per accelerare la trasformazione dell’azienda in una piattaforma tecnologica”.

«Sono personalmente molto felice di lavorare con Megan alla prossima fase del nostro percorso di trasformazione – ha dichiarato JB Rudelle -. L’aggiunta di Megan rafforzerà in maniera significativa il nostro team manageriale in questa evoluzione strategica».

«È un momento emozionante per entrare a far parte di Criteo – ha aggiunto Clarken -. Criteo è diventata un’azienda davvero impressionante, con asset di alta qualità e un team talentuoso, e sono onorata di guidare la società nel prossimo capitolo del suo sviluppo».