Cucinelli in calo a Piazza Affari dopo i conti (positivi)

Cucinelli scende a Piazza Affari nonostante il bilancio positivo. Il gruppo perde attorno al 10% dopo che aveva presentato i numeri giovedì comunicando di aver chiuso il 2018 con un utile netto normalizzato pari a 46 milioni, in crescita del 9,4%, un Ebitda di 95,1 milioni, in crescita del +8,8%, e ricavi netti a 553 milioni (+8,1% a cambi correnti e +10,7% a cambi costanti).

Il cda - secondo quanto spiegava la nota - proporrà all'assemblea (convocata per il 29 aprile) la distribuzione di un dividendo di 0,30 euro per azione (payout ratio del 40,2%). "Il 2018 è stato un anno che abbiamo definito "splendido" sia in termini economici che di immagine", commenta il presidente e a.d. Brunello Cucinelli, aggiungendo che "per il 2019, visto l'andamento delle vendite molto buone nella prima parte dell'anno e gli ottimi risultati conseguiti nella raccolta ordini per l'autunno inverno, con tranquillità immaginiamo una bella crescita intorno all'8% del fatturato e una sana crescita dei profitti, seguitando sempre nel nostro progetto importante di investimenti".