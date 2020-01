Economia

Venerdì, 17 gennaio 2020 - 08:00:00 Cuneo fiscale, 100€ in più al mese. Il decreto con 3 fasce di reddito Prossima settimana al via la misura con gli sconti in busta paga. Ecco quanto varranno per le fasce di reddito individuate

La prima fascia, tra 8.000 e 28 mila euro, avrà 100 euro al mese, cioè 1.200 euro all’anno. La seconda fascia va da 28 mila a 35 mila euro, con un beneficio decrescente: si parte da 28 mila con 100 euro e si scende gradatamente ad 80 euro a quota 35 mila euro di reddito. La terza fascia parte da 35 mila con 80 euro e scende fino a zero a quota 40 mila.

E’ lo schema del decreto per il taglio del cuneo fiscale per 14 milioni di lavoratori dipendenti, decreto che può contare sulla dotazione di tre miliardi di euro. Lo scrive Repubblica secondo cui dopo il vertice di oggi con i sindacati, durante il quale si metteranno a registro gli ultimi dettagli, la prossima settimana è previsto il varo del provvedimento che farà scattare il bonus presumibilmente con la busta paga di luglio. Secondo il quotidiano del gruppo Gedi, gli attuali fruitori del bonus di 80 euro (tra gli 8.000 e i 26 mila) saliranno a 100 e in questa prima fascia entreranno anche coloro che guadagnano fino a 28 mila e che fino ad oggi erano esclusi. Resta aperto il problema del meccanismo di erogazione del bonus. Secondo Repubblica, la soluzione si troverà spezzando il problema a metà: si interverrà con il bonus fino ad una certa soglia, potenziando poi le detrazioni da lavoro dipendente più in alto. Probabilmente si chiuderà a 20 mila euro o un po’ più in basso.