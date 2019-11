Da AXA Italia la prima quotazione vocale del mercato assicurativo

Il nuovo chatbot di AXA Italia, realizzato in collaborazione con Noovle, consente il calcolo del preventivo dell’assicurazione casa tramite assistente vocale.

Da AXA Italia il chatbot che realizza preventivi per la protezione casa. Si chiama Letizia e funziona grazie all’assistente vocale di Google.

Con Letizia, AXA Italia è il primo gruppo assicurativo ad abbinare le funzionalità del proprio chatbot all’assistente vocale di Google che da oggi si fa ancora più intelligente. Sarà infatti a disposizione per realizzare un preventivo per la protezione casa di AXA Assicurazioni. Pronunciando la formula “Ok Google, fammi parlare con AXA”, si potrà avviare una conversazione vocale con Letizia, il chatbot di Nuova Protezione Casa per chiedere un preventivo e avere informazioni sulle garanzie.

Letizia, infatti, è in grado di spiegare il contenuto delle singole garanzie con esempi tratti dalla quotidianità e, sulla base della conversazione, può suggerire le opzioni migliori per le esigenze del cliente aiutandolo attivamente durante la configurazione della propria polizza. Per elaborare il preventivo bastano la tipologia di abitazione, il CAP e i metri quadrati, e sulla base di questi dati Letizia riuscirà a calcolare il prezzo base. Per finalizzare l’acquisto, il cliente potrà poi rivolgersi a un’agenzia AXA presente sul territorio.

Il chatbot, creato da Noovle – società di consulenza ICT e system integration specializzata nella fornitura di progetti cloud complessi –, è stato sviluppato con metodologia agile per garantire massima velocità e flessibilità in fase di design ed execution e adattare il progetto alle esigenze del cliente in tempo reale. Il chatbot vocale è un primo esperimento per testare l’interesse dei clienti sul vocale ed è in continua evoluzione, in modo tale da creare una experience sempre più completa e ingaggiante per l’utente finale.