Da Finmeccanica 9.4 milioni a Moretti

Quasi 10 milioni di euro a Mauro Moretti per lasciare Finmeccanica.

Come scrive Dagospia, l’ingegnere condannato per la strage di Viareggio ha portato a casa una liquidazione da 9,4 milioni e, come benefit, ha l'autista e l'auto privata pagati. Ma non solo Moretti è a casa godendosi una liquidazione da capogiro. Tutta la sua equipe gode di una buonuscita stellare.

Federico Fabretti ha ricevuto 3 milioni di euro, circa 83mila euro per ogni mese, in cui è stato a Finmeccanica. Ma Moretti ha cercato di piazzare l'amico prima a Confindustria poi da Hitachi sostituendo il direttore della comunicazione Alessio De Sio.

Nell’entourage di Moretti anche Domenico Braccialarghe che ha incassato ben 4 milioni di euro e dal 1 ottobre scorso ha ricevuto l’incarico di consulente per tre anni presso Fondazione Ansaldo come direttore generale. Sono rimasti in Fimeccanica Antonio Liotti, capo delle risorse umane sia della divisione velivoli che di aerostrutture e Gianluca Orefice oggi capo del personale elicotteri lavorando a Benevento dove si contano solo 600 dipendenti, mentre – beffa delle beffe – la sede principale è in Lombardia dove i dipendenti sono 6 mila.