Da Generali agli ospedali Ieo-Monzino.Il salotto si sfida anche sulle cliniche

Cambiano le operazioni, ma i protagonisti della “grande finanza” italiana restano, inevitabilmente, gli stessi. Così mentre prosegue la guerra non ufficialmente dichiarata ma non per questo meno intensa che vede contrapposto Alberto Nagel (numero uno di Mediobanca) a Carlo Messina (Ceo di Intesa Sanpaolo) per decidere il destino di Generali, che Nagel vedrebbe bene in sposa ad Axa mentre Messina vorrebbe spartirsi con Allianz, i due banchieri si preparano a incrociare nuovamente le lame per l’Ieo (Istituto europeo di oncologia), nato nel 1994 grazie all’intervento di Mediobanca, su proposta del recentemente scomparso Umberto Veronesi.

Lo Ieo, cui fa capo anche il centro cardiologico Monzino, è attualmente controllato da 19 soci tra cui Mediobanca (14,78%), UnipolSai (14,37%), Unicredit (13,44%), che di Mediobanca è anche il primo azionista con l’8,56%, la stessa Intesa Sanpaolo (7,36%), Pirelli (6,06%), ma anche Allianz (5,86%), Generali (5,84%), Rcs Mediagroup (5,08%), Banca Mediolanum (4,62%), Italcementi (4,57%) più Edison, Banco Bpm, Telecom Italia, Banca Popolare di Sondrio e alcune fondazioni cui fa capo complessivamente il 18,02%.

Ad avanzare un’offerta per l’istituto, che ha un fatturato di 270 milioni di euro e utili per 60 milioni (disponendo inoltre di una sessantina di milioni di euro di liquidità in cassa) è la cordata Humanitas-San Donato, ovvero le famiglie Rocca (quelli del colosso siderurgico Techint cui fa capo anche Tenaris, quotata in borsa a Milano) e Rotelli (cui fa capo un gruppo costituito da 18 ospedali tra cui, oltre al Policlinico San Donato, anche l’Istituto Ortopedico Galeazzi e l’Ospedale San Raffaele).

La cordata Humanitas-San Donato, che si spartirebbe le attività dello Ieo col polo oncologico destinato a finire nell’orbita di Humanitas e quello cardiovascolare in quella di San Donato, sarebbe assistita dall’advisor Rotschild, ma la vera regia dell’operazione sarebbe affidata proprio a Intesa Sanpaolo, pronta ad assicurare 300 milioni di euro di finanziamento e il suo voto favorevole per condurre l’acquisizione in porto. Nagel non intenderebbe passare la mano senza combattere e dalla sua parte avrebbe già UnipolSai e Generali, mentre Messina potrebbe contare sull’appoggio di Allianz (quella stessa compagnia pronta a raccogliere parti del Leone dopo l'operazione GenIntesa) e, sembra, su quello di Unicredit, dato che a Jean-Pierre Mustier l’Ieo non pare certo un asset “strategico”.

