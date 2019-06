Da Rapallo, Boccia: “Non ci faremo mettere all’angolo da eventuale infrazione”

La seconda giornata di Confindustria Giovani si apre con le stime dimezzate di Bankitalia alla crescita economica e con il dibattito sui minibot che sono stati bocciati già ieri dai giovani imprenditori e dal loro Presidente Rossi. Da Rapallo Boccia ha ricordato che prioritario è ridurre il debito e ha invitato l’industria e la politica a non farsi mettere in un angolo dalla possibile infrazione dichiarandosi un europeista dei fatti.

“Condividiamo le parole ottimiste della relazione del Presidente dei Giovani Alessio Rossi”, ha aperto il Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia. “C’è un punto in cui i giovani imprenditori hanno vinto perché oggi siedono nei ruoli chiave dell’industria italiana. La sfida di oggi consiste nel trovare un posto tra una Cina che ha deciso di diventare il più grande paese esportatore al mondo, e che investe su infrastrutture per arrivare in Europa attraverso la via della seta, e un sistema come quello degli Usa che cercano di difendere la propria industria. La sfida quindi non è interna all’Europa, ma all’esterno. Certo, l’Europa va riformata, ma non nella direzione che dà spazio a frammentazioni. Anzi, in momenti delicati, ci si compatta, non ci si divide. Da soli non ce la faremo. Vale per le imprese, vale per i Governi”. È dunque una ricetta che punta a obiettivi di lungo periodo e a un’alleanza tra Paesi quella di Boccia per l’Europa.

Quanto ai minibot: “Dobbiamo distinguere gli strumenti della finanza dai fondamentali del paese. I minibot sono uno strumento che non va nella giusta direzione perché incrementa il debito pubblico in un momento in cui dobbiamo occuparci alla svelta di tre cose: ridurre il debito, ridurre il deficit e incrementare la crescita. Individuare strumenti per finanziare il debito è una soluzione interessante, ma non incide sui fondamentali del debito pubblico italiano”. “L’Italia è la seconda manifattura d’Europa e in quanto tali non dovremmo farci mettere all’angolo da una procedura d’infrazione che significa rientro forzato dal debito e blocco dei fondi di coesione. C’è un altro aspetto, tattico e strategico insieme, che va considerato nell’interesse dell’Italia. Nelle prossime settimane si dibatterà su chi saranno i prossimi commissari in Europa: noi non vorremmo che per qualche decimale di flessibilità o con la scusa dell’infrazione l’Italia non abbia diritto a un commissario di rango al commercio, alla concorrenza e all’industria. Se vogliamo essere protagonisti di una stagione riformista europea dobbiamo essere consci delle priorità: in questo momento avere un commissario di alto livello in Europa lo è. Terzo aspetto tutt’altro che marginale è il futuro della BCE dopo Draghi. Evitiamo pertanto di prolungare il dibattito sulla procedura di infrazione per continuare a ragionare su questi temi senza rimanere isolati”.

Sul trasferimento della sede legale di Mediaset all’estero, Boccia ha aggiunto: “Non è dovuto a mancanza di fiducia da parte dei nostri imprenditori ma a un tema di governance”. Proseguendo sul mancato accordo FCA-Renault, Boccia: “Quando gli stati sono troppo invasivi le strategie delle aziende arretrano. La Fiat ha fatto un’operazione di grande dignità in rapporto alla politica, sarebbe stata una grande occasione, sarebbe nato il più grande gigante dell’auto. Non so se ci sono elementi per riaprire la trattativa, ma prendo atto del fatto che si tratta di un segnale di europeismo esemplare e pratico. Abbiamo bisogno di giganti europei”. “Sulle grandi opere”, ha concluso Boccia, “siamo sempre poco tranquilli e molto ottimisti, con un’attenzione forte all’orizzonte temporale che deve essere breve. Ci sono risorse, come ha ricordato il Presidente dell’Anas, ma vanno messe a terra con apertura immediata dei cantieri”.

VIDEO - Confindustria GI, Boccia: "Debito, deficit e crescita: temi da affrontare"

A proposito di cantieri e di Europa anche il Presidente di Fincantieri Giampiero Massolo che ad Affaritaliani.it ha commentato: “Il nostro lavoro si giova delle connessioni e del rapporto con le aziende di altri paesi. Questo vale all’interno dell’Europa, dove siamo impegnati con i nostri partner francesi di Naval Group a creare un imponente polo europeo di cantieristica civile-militare, ma vale anche per le nostre collaborazioni in più di 20 paesi extraeuropei con l’impego di 20mila persone. Tutto questo non sarebbe possibile senza essere connessi. Mi auguri che il nostro Paese possa passare dalla cultura del dubbio alla cultura del sì per creare le condizioni affinché gli investimenti infrastrutturali vengano fatti, e soprattutto vengano fatti rapidamente”.

VIDEO - Massolo (Fincantieri): "Fincantieri si giova dell'apertura"

CDP: Connettere impresa, finanza e PA

Tema delle connessioni centrale anche per CDP: “L’obiettivo che ci siamo dati con il Piano di industriale è abilitare le connessioni, a partire da quella tra finanza e impresa, risparmio e industria”, ha detto Fabrizio Palermo, AD di Cassa Depositi e Prestiti, ad Affaritaliani.it. “Questo per sostenere l’internazionalizzazione e la crescita delle imprese, garantendo loro un accesso migliore al credito. Puntiamo sulle filiere come modello di interconnessione tra aziende per mettere a fattor comune le risorse”. “Il mondo delle reti è un fattore abilitante”, ha proseguito Palermo. “Per esempio la collaborazione tra Terna, Italgas e Snam sarà cruciale per gli investimenti nei prossimi anni e consentirà di creare un ecosistema di sviluppo”. Interrogato sull’esistenza o meno di una visione europea di progetto per lo sviluppo industriale, Palermo ha risposto: “Se non si ha una visione di lungo periodo, a 15-20 anni, che tenga conto dei diversi Paesi europei non ci può essere aumento del Pil. Le opportunità di sviluppo per le imprese italiane sono spesso sono fuori dall’Italia. Si rende dunque necessario prestare attenzione alle dinamiche strategiche a livello europeo e globale”. Ai microfoni di Affaritaliani.it Palermo ha poi aggiunto: “Abbiamo creato “Officine per l’Italia”, un gruppo per connettere le imprese e la finanza che riunisce aziende grandi, medie e piccole. Siamo anche vicini al mondo delle pubbliche amministrazioni perché i progetti infrastrutturali, per essere efficaci, hanno bisogno dell’apporto di tutti i soggetti, pubblici e privati. In ambito finanziario abbiamo lanciato una nuova immissione per raccogliere nuove risorse che testimoniano la nostra fiducia nel Paese”.

VIDEO - Palermo (CDP): "Vogliamo essere connessione tra mondo della finanza e imprese"

La politica a Confindustria Giovani

Intervenuto alla manifestazione il Presidente di regione Lombardia Attilio Fontana ha rilasciato ad Affaritaliani.it alcune dichiarazioni sul dibattito circa la proposta del Governo sui minibot: “Sono Stati pensati come risposta per agevolare i pagamenti. Evidentemente Tria e Draghi hanno dato una valutazione negativa e bisogna tenerne conto. Siamo nel momento in cui l’Italia deve fare scelte importanti e decise, non può continuare a traccheggiare. La maggioranza di Governo verrà misurata sulle priorità: far ripartire i grandi investimenti e dare spazio alle grandi riforme istituzionali”.

VIDEO - Fontana (Pres. Regione Lombardia): "Minibot: capire come interpretarli"

(articolo in aggiornamento)