Dall'Ilva uno sciopero generale contro l'accordo Di Maio

D. Segretario Ferrari il sindacato metalmeccanico che lei guida è l'unico ad aver giudicato negativamente l'accordo sull'Ilva stipulato dal ministro Di Maio. Per quali motivazioni?

R. Di Maio fa spesso riferimento al termine del cambiamento, ma nel caso Ilva, come sulla cruciale vicenda europea, il cambiamento è stato solo riferito al rovesciamento delle posizioni prese in campagna elettorale.

L'Ilva andava chiusa, le produzioni riconvertite e nazionalizzate, salvaguardando la salute e la piena occupazione di tutti i lavoratori, nonchè l'ambiente per l'intera popolazione di Taranto.

D. E invece cosa è successo?

R. Nei fatti Di Maio ha proseguito sulla linea dell'ex ministro Calenda (che non a caso si è complimentato con lui), identico è il numero degli esuberi, quasi 3000 a fronte di 13.000 dipendenti, invariati restano i siti nocivi che non vengono chiusi, permane poi l'immunità penale per gli inquinatori e, in ultimo, resta l'indirizzo privatistico della proprietà, passando dalla privatizzazione data all'italiano Riva alla privatizzazione data agli indiani di Mittal.

D. Mi faccia capire, il vostro sindacato metalmeccanico è più ambientalista che operaista?

R. Mi verrebbe da sorridere se la vicenda non fosse tremendamente seria. Gli operai della verniciatura della Fiat Mirafiori negli anni 70 capirono che era strategico scegliere di non monetizzare la propria salute, smettendo di accettare aumenti salariali in compensazione alle loro pessime condizioni di salute. In quella vicenda il movimento operaio fece un grande balzo in avanti. Noi restiamo su quella linea, che non solo restituisce potere e protagonismo ai lavoratori, ma che prefigura anche una società alternativa che tenga conto tanto dei temi del lavoro quanto di quelli dell'ambiente.

D. Nel concreto quali saranno le vostre prossime azioni?

R. Anzitutto la lotta e la mobilitazione. Venerdì 26 ottobre abbiamo proclamato uno sciopero generale che parlerà proprio di questi temi. Le due manifestazioni più grandi saranno appunto una a Torino per il Nord Italia e l'altra a Taranto per il centro sud. Taranto e l'Ilva saranno una sfida non solo sindacale ma anche politica ai processi di sfruttamento dei lavoratori e di inquinamento dell'ambiente in cui viviamo. Non è un caso che sono ormai decine le associazioni e i comitati che si uniranno ai lavoratori dell'Ilva di Taranto in questa battaglia e mi permetto qui di indirizzare un appello a quelle organizzazioni politiche e partiti che parlano di cambiamento radicale della società affinché non perdano questa occasione di lotta e di partecipazione.