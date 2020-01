Danilo Guerrini a capo di Relais & Châteaux Italia

C’è un nuovo presidente in Relais & Châteaux Italia. Al termine del 45° Congresso internazionale dell’associazione, che si è tenuto a Londra, è stato eletto Danilo Guerrini, direttore e maître de maison di Hotel Borgo San Felice, struttura di Castelnuovo Berardenga (Siena) di proprietà del gruppo Allianz, entrata a fare parte della collezione italiana di Relais & Châteaux nel 1992.

Guerrini condurrà per i prossimi tre anni lo sviluppo della delegazione italiana dell’associazione, che comprende 51 dimore, pari a quasi un decimo del numero complessivo di Relais & Châteaux, composta da oltre 580 hotel di charme e ristoranti gourmet in tutto il mondo. Il presidente italiano entra a far parte del board di direzione, presieduto da Philippe Gombert e composto da 20 presidenti locali e da 8 membri del comitato esecutivo.

Il comitato nazionale che supporterà l’azione di Guerrini sarà composto da sette proprietari e maître de maison di hotel e ristoranti presenti sul territorio italiano. Alla vice presidenza è stato confermato Emanuele Scarello, chef e proprietario del ristorante Agli Amici dal 1887 di Udine, il quale rappresenterà l’Italia all’interno del World Culinary Council, il gruppo di lavoro internazionale composto da 20 chef che si riuniscono una volta all’anno, sotto la guida del vice presidente di Relais & Châteaux Olivier Roellinger.

Cucina etica ed educazione alimentare, sostenibilità ambientale ed empowerment dello staff sono le tre aree chiave sulle quali il nuovo presidente sarà chiamato a lavorare, come riporta Pambianconews.com, per rinnovare e portare ad un nuovo livello l’impegno che nel 2014 gli associati a Relais & Châteaux hanno assunto sottoscrivendo all’Unesco un Manifesto in venti punti a tutela delle diversità delle tradizioni e delle cucine locali