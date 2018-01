Davos 2018, ecco i grandi della terra: crescerà l'economia ma anche la povertà

'L’ economia mondiale crescera’ piu’ del previsto con una media del 3.7% grazie al rush degli ultimi mesi di grandi Paesi come Stati Uniti , Giappone e Corea del Sud senza dimenticare l’Europa’. Cosi’ le previsioni del Fondo Monetario Internazionale presente a fianco dei lavori di Davos in Svizzera dove, tradizionalmente, si riuniscono i grandi della terra per discutere dei grandi trend economici.



L’Eurozona crescerà’ in media del 2.2% e tutte le economie europee sono date in crescita. Tutte tranne l’economia spagnola. La Spagna nel 2016 ha avuto una crescita del 3,3% , calata nel 2107 al 3,1% e con una previsione per l’anno in corso del 2,4%, che diventerà’ 2,1% nel 2019 e in lieve deficit (-0,1%) nel 2020. E tutto questo per l’incertezza politica del paese ( leggi crisi in Catalogna).



I grandi della terra a Davos. La crescita dell'Italia



Più’ florido invece il trend del nostro Paese. Con un 0,9% nel 2016, 1,6% nel 2017, e previsioni rispettivamente dell’1,4% e dell’1,1% per l’anno in corso e per il 2109. Evidentemente le nostre elezioni non spaventano i mercati. I poteri forti scommettono sul fatto che nessun partito italiano avrà’ la maggioranza e quindi si arriverà’ obbligatoriamente ad una grossa coalizione, un inciucio se detto all’italiana. Una coalizione che ha l’unico vantaggio di limare le ali estreme e dare spazio alle decisioni di un unico partito. Ma tutto questo ’strombazzare’ di buoni successi economici e crescita della ricchezza, stride,e di molto, con il Rapporto presentato dall’Organizzazione Britannica Oxfam ‘Un’economia per il 99%’. Che dice il rapporto? Niente che gia’ non si conoscesse ma i dati, messi nero su bianco, fanno un certo effetto. Tra i risultati il rapporto conferma che l’attuale sistema economico favorisce l’accumulo di risorse di un piccolo gruppo di super privilegiati a danno dei piu’poveri ( e pure delle donne).



I grandi della terra a Davos. Pochi super ricchi e miliardi di poveri



E’ impressionante sapere che 8 uomini da soli sono padroni di oltre 400 miliardi di dollari, una montagna di danaro che, praticamente, costituisce la medesima quantità’ di denaro posseduto da 3.6 miliardi di persone. Ogni due giorni nasce un nuovo miliardario, soprattutto in Cina e Russia. E in questo quadro l’Italia non fa eccezione dato che il Rapporto segnala che l’1% più’ benestante della popolazione italiana detiene il 25% della ricchezza nazionale netta. Il Rapporto Oxfam sostiene inoltre che ‘ multinazionali e super ricchi continuano ad alimentare la diseguaglianza ricorrendo a pratiche di elusione fiscale. Massimizzano i profitti, in alcuni casi abbassando i salari, e usano il potere per condizionare le scelte della politica’. 'Ricompensare il lavoro e non la ricchezza' e’ un altro slogan che si e’ sentito alto e forte na che purtroppo viene ripetuto da anni senza grandi risultati visti i numeri.



I grandi della terra a Davos. Le parole forti di Papa Francesco



Come pure sono risuonate pesanti le parole di Papa Francesco in una lettera inviata a Davos. Da tempo il Pontefice le mette in evidenza e sono quelle che chiedono ‘ di rimettere l’uomo al centro dell’economia’. Ecco perche’ l’incontro di Davos, aldilà’ del rituale, potrebbe sembrare ai più’ una meravigliosa presa in giro verso i miliardi di persone che vivono con due dollari al giorno.