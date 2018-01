Davos, il male del protezionismo che salva la classe media occidentale

Sotto una bianca coltre di neve, anche quest'anno è andata in scena l'opera di Davos, il più grande spettacolo illusionistico della stagione. La scena iniziale è toccata all'ineffabile signora Merkel che dall'alto del gigantesco surplus commerciale di oltre 250 miliardi di euro a favore del suo paese, ha ammonito Trump sui rischi che si corrono dimenticando le lezioni della storia.

La Merkel parte dalla Grande Guerra del 1914-18 e arriva sino al crac del '29, l'inizio della Depressione e il trionfo dei totalitarismi. La colpa, una delle principali, sostiene la signora Merkel è del protezionismo: la creazione di feroci dazi doganali uccise il commercio mondiale, accentuando la disoccupazione e la miseria.

Una lezione ineccepibile impartita agli Usa, la nazione tra le più aperte al mondo che continua ad accumulare disavanzi commerciali con il resto del mondo: Cina, Germania, Giappone, Messico. Non ho mai nutrito particolare simpatia per il protezionismo. Ma è irragionevole voler negare che esso sia un'inevitabile reazione difensiva al liberalismo selvaggio inaugurato nel 2000 all'ingresso della Cina nel WTO (organizzazione Mondiale del Commercio) quando si accettò la logica di scambi privi di regole per favorire la crescita delle economie emergenti.

Da allora di candida neve a Davos ne è caduta parecchia, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti: la povertà nel mondo è indubbiamente diminuita - in particolare in quello orientale - mentre in Occidente si assiste alla sparizione della classe media e all'esplosione del divario tra ricchi e poveri, tra il famoso 1% che possiede la totalità delle risorse e chi non ha più neppure gli occhi per piangere.