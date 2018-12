Dazi, apertura concreta tra Usa e Cina. Incontro a Pechino a gennaio

Dazi: delegazione Usa a Pechino a gennaio per colloqui

Gli Stati Uniti terranno colloqui commerciali di medio livello con la Cina all'inizio di gennaio. Lo rivela Bloomberg News, secondo la quale la delegazione americana, guidata dal vice rappresentante commerciale degli Stati Uniti Jeffrey Gerrish, si rechera' a Pechino il 7 gennaio. I colloqui saranno il primo incontro testa a testa da quando i presidenti Donald Trump e Xi Jinping si sono incontrati al summit del G20 in Argentina, dove una tregua tariffaria di 90 giorni e' stata annunciata all'inizio di questo mese.

Cina: cittadino canadese sara' processato per traffico droga

Nel frattempo però un cittadino canadese verra' processato sabato prossimo in Cina per traffico di stupefacenti. Il processo all'uomo, Robert Lloyd Schellenberg, si terra' alle due del pomeriggio, le sette del mattino in Italia, presso l'Alta Corte del Popolo provinciale del Liaoning, nel nord-est della Cina, secondo quanto annunciato dal sito web runsky.com, gestito dall'emittente radiotelevisiva locale della citta' di Dalian, capoluogo provinciale, che cita una nota emessa dallo stesso tribunale. L'ammontare di droga spacciata dall'uomo, la cui nazionalita' e' stata confermata al tabloid Global Times, "vi sorprendera', quando sara' reso pubblico", scrive il sito web cinese. L'uomo puo' andare incontro a una pena non inferiore ai 15 anni di carcere, secondo la legge cinese, ma anche alla pena di morte, come avvenuto nel 2009 per il cittadino britannico Akmal Shaikh, giudicato colpevole di spaccio di circa quattro chili di eroina: il suo caso aveva generato forti polemiche da parte della Gran Bretagna che aveva puntato il dito contro Pechino per l'assenza di valutazioni riguardanti la salute mentale del condannato.