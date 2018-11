Dazi, Cina e Usa verso la pace. Piazza Affari corre. Spread a 290

Le schiarite sul fronte commerciale fra Stati Uniti e Cina spingono la fiducia degli investitori sulle piazze finanziarie europee. Piazza Affari a meta' seduta si conferma la migliore in Europa, insieme a Francoforte (entrambe +1,7%). Seguono Parigi (+1,5%), Madrid (+1,04%) e Londra (+0,82%). Il Ftse Mib e' sostenuto anche dal fatto che sul mercato secondario lo spread tra i rendimenti di BTp decennali e Bund e' in calo, in area 290 punti (era sceso fino a 287 punti).

I mercati guardano con uno sguardo positivo alle dichiarazioni del presidente americano Donald Trump che, con un tweet, ha indicato progressi nelle trattative commerciali con la Cina. Trump ha riferito di aver "avuto una lunga conversazione" con il presidente cinese Xi Jinping, definendola "molto buona". Bloomberg ha riportato inoltre rumors secondo cui l'obiettivo di Trump sarebbe quello di raggiungere un'intesa con il presidente cinese, in occasione di un incontro che avverrà a margine del G20 in Argentina di fine novembre. Appuntamento i cui potrebbe venir già discussa una bozza di accordo.

A Milano, proseguono bene le banche prima dei risultati degli stress test che, secondo le previsioni, daranno esito positivo per i grandi istituti italiani. Sul Ftse Mib svetta Fca (+6,17%), dopo i dati superiori alle previsioni sulle immatricolazioni negli Stati Uniti e in attesa di quelli relativi all'Italia, in arrivo oggi alle 18. Il titolo traina la galassia Agnelli-Elkann, con Cnh Industrial a +3,88% ed Exor a +3,44%.

Corre anche Moncler (+5,55%), come tutto il comparto lusso, anche in Europa: il disgelo tra Washington e Pechino potrebbe evitare pressioni sui consumi cinesi, compresi quelli nel settore moda e lusso. Sotto la parita', con cali limitati, solo Mediaset (-0,11%), Luxottica (-0,28%) e A2a (-0,49%).

Sul fronte petrolifero, in attesa dei conti dei colossi americani Exxon e Chevron, i future a dicembre del Wti scendono dello 0,25% a 63,65 dollari, quelli del Brent salgono dello 0,1% a 72,97 dollari al barile. L'euro resta sopra 1,14 dollari ed e' scambiato a 1,1444 dollari (1,1433 dollari in apertura e 1,1393 alla chiusura di ieri) e vale 129,19 yen (129,149 yen in avvio e 128,52 yen ieri), mentre il rapporto dollaro/yen e' a 112,878.

Borse asiatiche: chiudono in rally, Hong Kong +4,2%

Le Borse asiatiche chiudono in rally per il calo delle tensioni tra Cina e Usa. Tokyo avanza del 2,56%, Hong Kong del 4,2% e Shanghai del 2,7%. Dopo il colloquio telefonico di ieri con il presidente cinese, Xi Jinping, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha chiesto di preparare una bozza di accordo con la Cina sulle dispute commerciali che dividono le due potenze economiche. Secondo fonti ben informate l'inquilino della Casa Bianca vorrebbe raggiungere un'intesa con il leader di Pechino al vertice del G20 di Buenos Aires, che si terra' alla fine del mese e al quale parteciperanno entrambi. Tutto cio' ha incoraggiato i listini asiatici, aiutati anche dalla buona chiusura di wall Street, la terza consecutiva, dopo i recenti cali.