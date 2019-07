Dazi, Trump e Xi ci riprovano. E Huawei non soffre The Donald

Americani nella tana del lupo. Quasi monopolizzando l'attenzione dei mercati che sperano in una risoluzione definitiva delle tensioni commercali che mettono un freno alla crescita mondiale, gli Stati Uniti e la Cina riprendono oggi a Shanghai i negoziati per porre fine alla guerra commerciale tra i due Paesi. I colloqui rappresentano il primo tentativo i riconciliazione dopo il brutale fallimento dei negoziati di maggio, quando Donald Trump ha accusato Pechino di avere violato i suoi impegni, innalzando dal 10% al 25% le tariffe su duecento miliardi di dollari di prodotti made in China, a cui aveva fatto seguito una misura di rappresaglia di Pechino, che ha innalzato le tariffe, fino al 25%, su sessanta miliardi di dollari di prodotti statunitensi. A giugno, a margine del G20 in Giappone l'inquilino della Casa Bianca e il presidente cinese Xi Jinping, in un atteso incontro, avevano stabilito una tregua, e avevano deciso la ripresa dei negoziati.





La delegazione statunitense è guidata dal rappresentante per il Commercio Robert Lighthizer e dal segretario al Tesoro Steven Mnuchin. Cina e Stati Uniti sono impegnati dallo scorso anno in una resa dei conti commerciale che ha portato all'imposizione reciproca di tariffe punitive su oltre 360 miliardi di dollari di scambi annuali.



La controversia tra i due Paesi si è allargata al campo tecnologico con l'inserimento a maggio del colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei su una lista nera dell'amministrazione statunitense per motivi di sicurezza. Questo nuovo ciclo di negoziati - ricorda l'Afp - si sta svolgendo in un contesto complicato per Pechino, chiamata a contrastare da diverse settimane alcune importanti manifestazioni - anche violente - a Hong Kong e a far fronte a una forte ostilità da parte di Washington, di cui la Cina ha denunciato "l'arroganza e l'egoismo". Da parte sua Trump ha lasciato intendere la scorsa settimana che la Cina potrebbe deliberatamente trascinare i colloqui fino alle prossime elezioni presidenziali statunitensi nel 2020, sperando di trovare un leader più conciliante da affrontare.





L'agenzia ufficiale cinese Xinhua ha ammesso questa mattina in un articolo di commento che le relazioni tra Pechino e Washington restano "tese" ed ha invitato gli Stati Uniti a "trattare la Cina con tutto il dovuto rispetto" se vogliono raggiungere un accordo. Nonostante questo clima complicato, la ripresa dei negoziati segna un passo positivo dopo la tregua concordata a fine giugno tra il presidente Trump e il suo omologo cinese Xi Jinping al vertice del G20 in Giappone. "Questa serie di colloqui mira a chiarire la posizione di entrambe le parti dopo un momento di pausa", ha affermato Jake Parker della Camera di commercio americana.





Pechino e Washington "ripristineranno anche la fiducia che esisteva ad aprile ma che da allora si è dissipata", ha aggiunto il funzionario, citato dalla France Presse. L'influente quotidiano inglese China Daily ha esortato oggi gli Stati Uniti a "rinunciare alla tattica della massima pressione", ritenendola "inefficace contro la Cina", mentre Stephen Innes, analista di Vanguard Markets, ha espresso un moderato, prudente ottimismo. È probabile che ci saranno "modeste concessioni ma premendo il piede sul freno", ha affermato Innes. Alla fine, dopo diversi mesi di crescenti tensioni, "un accordo su qualcosa, qualunque essa sia, sarà un fatto positivo".



Intanto, a dispetto della messa al bando da parte di Donald Trump che accusa Huawei di spionaggio, il gigante cinese della telefonia, il secondo produttore di smartphone al mondo ha registrato un fatturato in rialzo del 23,2% nel primo semestre.





Il presidente Liang Hua ha fatto sapere al mercato che nel periodo gennaio-giugno il fatturato di Huawei è stato di 401,3 miliardi di yuan (52,3 miliardi di euro), ribadendo come "nè la produzione, nè le spedizioni si siamo interrotte" nonostante le tensioni con gli Usa e che i ricavi nel periodo "siano cresciuti".

Quanto al futuro, il gruppo cinese prevede possibili "difficoltà nel secondo semestre" e "nel prossimo anno". Le spedizioni di smartphone nel periodo sono salite a 118 milioni (+24%) e il gruppo nel secondo semestre dell'anno si concentrerà "sul business consumer".