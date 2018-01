Dazi Usa: Pechino e Seul affilano le armi contro Trump

Cina e Corea del Sud affilano le armi dopo l'approvazione, da parte dell'amministrazione Usa guidata da Donald Trump, di dazi sulle importazioni di componenti per pannelli solari e lavatrici. Pechino e Seul promettono di ricorrere all'Organizzazione Mondiale del Commercio (Wto), ma potrebbero anche innalzare il prezzo delle materie prime. "Il protezionismo e' un'arma a doppio taglio che ferisce non solo gli altri ma anche se stessi", ha messo in guardia la portavoce del Ministero degli Esteri di Pechino, Hua Chunying. Gia' martedi' Pechino aveva risposto seccamente alla mossa degli Stati Uniti: la prima reazione era stata quella di un funzionario del Ministero del Commercio, Wang Hejun, a capo dell'ufficio per le indagini e le azioni commerciali, che aveva espresso "forte insoddisfazione" e aveva parlato apertamente di "abuso" da parte degli Stati Uniti nel ricorso ai dazi fino al 30% sulle importazioni i pannelli solari.

La Cina, aveva promesso, "lavorera' con i membri del Wto, per difendere con risolutezza i propri interessi legittimi, in risposta a un'erronea decisione degli Stati Uniti". Un commento simile era arrivato anche da Seul, che tramite il ministro del Commercio, Kim Hyun-chong, aveva definito "eccessiva" l'imposizione di dazi su pannelli solari e lavatrici, che "apparentemente costituisce una violazione delle disposizioni del Wto", promettendo il ricorso all'Organizzazione Mondiale del Commercio per contrastare quelle che la Corea del Sud considera pratiche commerciali protezionistiche. I dazi - del 20% sulle prime 1,2 milioni di lavatrici importate nel primo anno da quando entreranno in vigore e del 50% sul resto delle lavatrici che entreranno negli Usa - avranno un impatto soprattutto su Samsung e Lg, due colossi dell'industria di Seul, che esportano annualmente tra le 2,5 e le tre milioni di lavatrici sul mercato statunitense, coprendo circa un quarto del mercato dove dominano le locali Whirlpool e General Electric.

A riflettere, oggi, sugli scenari di una possibile guerra commerciale innescata dalla decisione di lunedi' scorso dagli Stati Uniti, e' anche il Global Times, uno dei piu' influenti giornali cinesi, che ricorda come gia' in passato, Washington e Pechino siano finite ai ferri corti per dispute commerciali. "Non e' la prima volta che i produttori cinesi di pannelli solari soffrono di azioni commerciali dagli Stati Uniti", scrive il tabloid di Pechino. "Imporre brutalmente alte tariffe a dispetto delle regole del Wto e' un oltraggio ancora piu' grande", anche se "in linea con l'ideologia "America First" di Trump". Il presidente Usa, continua il quotidiano di Pechino, e' "ossessionato dall'onorare le promesse fatte agli elettori, senza riguardo per le conseguenze. Ingaggiare una guerra commerciale con la Cina e' qualcosa che va al di la' della sua comprensione e del suo controllo". Negli scenari delineati dal quotidiano ci sono poi le possibili "contromisure" che la Cina potrebbe adottare nei confronti degli Usa, a cominciare dalle importazioni di carne di manzo: sbloccate lo scorso anno, avverte il Global Times, potrebbero essere soggette a nuove regolamentazioni e a innalzamenti degli standard sanitari che potrebbero limitarne l'ingresso.

Nel caso di una guerra commerciale, poi, molti altri Paesi potrebbero approfittare delle tensioni per sostituirsi agli Usa nelle esportazioni verso Pechino di semi di soia e di cotone. Lo stesso potrebbe valere anche per il settore della componentistica o per quello automobilistico. Dal World Economic Forum di Davos, in Svizzera, intanto, la Cina ha nuovamente ribadito il proprio no ai venti di protezionismo commerciale che soffiano da Washington. Liu He, il consigliere economico del presidente cinese, Xi Jinping, ospite del meeting tra le nevi, ha ribadito che la Cina "e' inflessibile contro ogni forma di protezionismo" e che Pechino e' impegnata con "azioni concrete" a sostegno della globalizzazione. Per contrastare i dazi sulle importazioni pannelli solari da parte degli Stati Uniti, la Corea del Sud sta gia' pensando alle prime contromisure: il capo del dipartimento per l'Energia del Ministero di Seul, Park Won-ju, ha proposto un innalzamento degli investimenti nel settore e contemporaneamente uno snellimento delle regole per la realizzazione di parchi fotovoltaici. "Se i gruppi coreani supereranno questa crisi, avranno l'opportunita' di migliorare la loro competitivita' a livello globale", ha detto il funzionario di Seul agli imprenditori del fotovoltaico sud-coreano.

La Corea del Sud e' il terzo esportatore verso gli Usa di pannelli fotovoltaici e nel 2017 ha esportato moduli solari per 1,3 miliardi di dollari. Le misure di Trump preoccupano anche gli analisti internazionali, che temono un rallentamento dei due settori coinvolti e una perdita di migliaia di posti di lavoro. C'e' anche chi, come Tom Werner, Ceo della statunitense Sun Power, teme che i dazi possano rivelarsi un boomerang per l'industria del fotovoltaico statunitense. A quantificare il danno per il settore negli Usa e' la Solar Energy Industries Association, che teme la perdita di 23mila posti di lavoro su 260mila negli Stati Uniti, circa il 9% del totale. MJ Shao, analista di GMT Research, ha poi stimato una riduzione delle installazioni di pannelli solari negli Usa dell'11% nei prossimi cinque anni, "significativa, ma non devastante", a suo giudizio, che colpirebbe soprattutto Texas, Florida e California.