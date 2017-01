Dbrs taglia il rating dell'Italia. Ora la Bce chiede più garanzie alle banche

L'agenzia di rating Dbrs taglia il rating sull'Italia a BBB (high, alto) con trend "stabile". L'agenzia - con sede a Toronto (Canada) e uffici a New York, Chicago e Londra - ha rivisto il suo giudizio riflettendo "una combinazione di fattori inclusa l'incertezza rispetto alla abilita' politica di sostenere gli sforzi per riforme strutturali e la continua debolezza del sistema bancario, in un periodo di fragilita' della crescita".

Nella nota diffusa, si legge: "Dbrs ritiene che, in seguito al referendum bocciato sulle modifiche costituzionali che avrebbe potuto fornire una maggiore stabilita' di governo e la successiva dimissioni del primo ministro Renzi, il nuovo governo ad interim puo' avere meno spazio per passare ulteriori misure, limitando cosi' il rialzo delle prospettive economiche". Da sottolineare anche il fatto che Dbrs era l'ultima grande agenzia di rating mondiale a mantenere il giudizio dell'Italia in area A.

Fino ad oggi infatti il rating era A (low, basso) con trend "stabile". Inoltre, continua il comunicato dell'agenzia di rating, gli elementi che hanno spinto a tagliare il giudizio sono da una parte la debolezza del sistema bancario e dall'altra l'incertezza sulle elezioni. "Nonostante i recenti piani per il sostegno delle banche, il livello dei crediti in sofferenza continua a rimanere molto alto, colpendo la capacita' del settore bancario di agire come intermediario per il sostegno dell'economia".

Poi sempre sugli istituti di credito Dbrs aggiunge: "In questo contesto una crescita lenta ha portato a un persistente ritardo nella riduzione di un debito pubblico molto alto, lasciando il paese molto piu' esposto a colpi sfavorevoli". "Un deterioramento nelle "politiche monetarie e nella stabilita' finanziaria" e nel "contesto politico" sono stati fattori centrali per il taglio", si legge nella nota. Parlando di elezioni invece Dbrs dice che anche se il nuovo governo guidato da Paolo Gentiloni ha come obiettivo quello della riforma elettorale prima delle elezioni del 2018, "resta un rischio di elezioni anticipate, soprattutto dopo la decisione da parte della Corte costituzionale sulla legge elettorale, attesa per la fine del gennaio 2017".

Cosa comporta in concreto questa nuova bocciatura del rating? D’ora in avanti aumenterà la trattenuta che la Bce chiederà su Bot e Btp dati in pegno dalle banche italiane quando chiedono liquidità. Un esempio:?con un raring paese “A” la Bce trattiene solo lo 0,5%. Ma con la retrocessione in serie “B” la Bce ne trattiene il 6%. Così, se una banca dà in garanzia un BTp, nel primo caso la trattenuta è al 6%, mentre nel secondo più che raddoppia al 13%.