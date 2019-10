Pensioni rivalutate al 100%. "Ma è un'elemosina: 3 euro l'anno"

Rivalutazione al 100% delle pensioni fino a quattro volte il minimo nella nuova bozza del Ddl bilancio di stamattina, che recepisce l'intesa raggiunta ieri nella maggioranza. Per le pensioni tra le tre e le quattro volte il minimo la rivalutazione passa dal 97% al 100%: a differenza di quanto annunciato ai sindacati, quindi la norma e' piu' estensiva.

Pensioni, Spi-Cgil: rivalutazione elemosina, 3 euro anno

La mini rivalutazione del reddito da pensione tra tre e quattro volte il minimo (tra 1.522 a 2.029 euro al mese) e' un'elemosina" per il leader dei pensionati Cgil, Ivan Pedretti che valuta in poco piu' di tre euro l'anno (25 centesimi al mese) il passaggio della rivalutazione per questi assegni dal 97% al 100% a fronte di un'inflazione allo 0,3%. L'aumento riguarderebbe circa 2,8 milioni di pensionati. "Negli ultimi sette anni di blocco della perequazione i pensionati - dice - hanno lasciato allo Stato 44 miliardi. E' un'elemosina". Lo Spi conferma la manifestazione del 16 novembre.