DeA Capital: Asset under Management pari a oltre 11.700 milioni di Euro

Si è riunito il Consiglio di Amministrazione di DeA Capital S.p.A., sotto la presidenza di Lorenzo Pellicioli, per l’esame e l’approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale: Asset under Management pari a oltre 11.700 Mln e commissioni attive pari a 31,3 Mln, entrambi in crescita rispetto al primo semestre 2018

Nel corso del primo semestre 2019 DeA Capital Alternative Funds SGR ha perfezionato il lancio del nuovo fondo DeA Endowment Fund, fondo di fondi chiuso destinato alle fondazioni bancarie, e ha ottenuto la delega di gestione di una porzione del FIA chiuso non riservato denominato Azimut Private Debt, istituito da Azimut Capital Management SGR, per nuove masse in gestione complessivamente pari a 114 milioni di Euro.

Nel corso del mese di giugno 2019 DeA Capital Real Estate France – in qualità di advisor di un primario investitore istituzionale – ha completato la strutturazione della prima operazione, relativa all’acquisizione e gestione di un edificio ad uso uffici nell’area di Parigi.

Dea Capital: gli altri Key Financials

Risultato Netto Gestionale della Piattaforma AAM attestato a 7,4 milioni di Euro, rispetto a 6,8 milioni di Euro nel primo semestre 2018.

Risultato Netto di Gruppo pari a -3,9 milioni di Euro (sostanzialmente per via di allineamenti di valore relativi al portafoglio di private equity), rispetto ad un utile di 17,1 milioni di Euro nel primo semestre 2018.

Portafoglio Investimenti pari a 353,4 milioni di Euro, di cui attività nette dell'Alternative Asset Management per 183,7 milioni di Euro, partecipazioni di Private Equity per 46,7 milioni di Euro e quote in fondi per 123,0 milioni di Euro.

La Posizione Finanziaria Netta delle Società Holding è positiva per 81,5 milioni di Euro al 30 giugno 2019, rispetto a 65,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2018 (rettificata per la distribuzione del dividendo straordinario per circa 31,2 milioni di Euro e dell'effetto dell'applicazione dell'IFRS 16 a partire dal 1° gennaio 2019), corrispondente a circa il 19% del NAV. A livello consolidato la Posizione Finanziaria Netta si è attestata a 108,1 milioni di Euro al 30 giugno 2019, rispetto a 101,0 milioni di Euro al 31 dicembre 2018.

Il Net Asset Value (NAV) per azione si è attestato a 1,69 Euro, rispetto a 1,72 Euro al 31 dicembre 2018 (rettificato per la distribuzione del sopra citato dividendo straordinario, pari a 0,12 Euro/azione). Il NAV complessivo (Patrimonio netto di Gruppo) è pari a 439,3 milioni di Euro, rispetto a 435,3 milioni di Euro a fine 2018.

Dividendi dalle attività di Alternative Asset Management

Nel corso dei primi mesi del 2019 le società di Alternative Asset Management hanno distribuito dividendi in favore delle Società Holding per complessivi 22,9 milioni di Euro (7,5 milioni di Euro nel 2018), riconducibili per 17,8 milioni di Euro a DeA Capital Real Estate SGR (inclusa la quota di dividendo deliberato a valere sugli SFP) e per 5,0 milioni di Euro a DeA Capital Alternative Funds SGR.

Attività estere della Piattaforma di Alternative Asset Management

In data 27 febbraio 2019 è stata costituita DeA Capital Real Estate Iberia, con particolare focus sui comparti core+, value-add e opportunistic. Con questa iniziativa, DeA Capital S.p.A. prosegue il progetto di sviluppo della Piattaforma real estate su base pan-europea, attraverso società controllate dal Gruppo e partecipate da senior management team locali, già avviato con la costituzione nel 2018 di DeA Capital Real Estate France.