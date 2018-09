Def, "Deficit/Pil del 2% e qualcosa oltre".Così Conte media fra Tria e Di Maio

"Un deficit/Pil almeno del 2%, se non qualcosina di più". E' questo il numerino magico che il governo, secondo quanto riferiscono ad Affaritaliani.it massime fonti del M5S e della Lega, starebbe per scrivere per il 2019 nella nota di aggiornamento al Def che il Consiglio dei ministri dovrebbe approvare oggi, documento che servirà da quadro per la preparazione del progetto di legge di Bilancio che entro la metà di ottobre l'esecutivo Conte deve inviare a Bruxelles.

Stando dunque alle posizioni iniziali del ministro dell'Economia Giovanni Tria (disposto ad arrivare al massimo all'1,9% partendo dall'1,6% fissato con l'Ue) e quelle del Movimento 5 Stelle (vuole spingere il rapporto fino al 2,4%), quello del "2% e qualcosina di più" sarebbe il risultato della mediazione fatta dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel vertice di maggioranza in corso a Palazzo Chigi prima del Cdm delle 20, un numero che, dato il rallentamento della crescita economica in atto, impone al Tesoro di trovare circa 10 miliardi di coperture per attuare tutti i provvedimenti (reddito di cittadinanza, primo step della flat tax e superamento della Fornero) inseriti da M5S e Lega nel contratto di governo.

Le risorse già disponibili, circa 20 miliardi, serviranno per sterilizzare le clausole di salvaguardia evitando l'aumento dell'Iva e finanziare le spese non differibili (missioni all'estero, ecc...). Innalzare troppo il rapporto deficit/Pil vorrebbe dire compromettere il percorso di riduzione del debito.

All'incontro, presieduto dal premier Conte, tornato pochissime ore fa dagli Stati Uniti, partecipano tra gli altri il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, i vicepresidenti del Consiglio, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, e il ministro degli Affari Ue, Paolo Savona.

"Siamo ad un bivio storico e non possiamo arretrare di un centimetro ne' farci ingannare dai numeri: dobbiamo abolire la poverta' con il reddito di cittadinanza e dare al Paese le riforme strutturali e gli investimenti necessari per rilanciare la crescita", ha sottolineato Di Maio poco prima dell'inizio della riunione del vertice.

"Abbiamo promesso ai cittadini una Manovra del Popolo che sia coraggiosa e dobbiamo realizzarla fino in fondo, senza farci intimorire da chi vorrebbe vedere un governo debole e diviso al suo interno. Lo spread si alza non per i decimali, ma per l'instabilità politica. Il Governo del cambiamento è e deve essere compatto. L'Italia è un Paese solido e i fatti ce lo dimostrano: questa mattina il Tesoro ha collocato tutti i 5,2 miliardi di titoli in asta, con tassi di interesse in calo di 40 punti rispetto ad agosto. Non abbiamo scuse: la manovra del Popolo si deve fare sul serio e cambierà la storia di questo Paese", ha concluso il vicepremier.

Sui mercati, si smorzano le pressioni sull'Italia, dopo i rialzi di questa mattina i rendimenti sui Btp a 10 anni riducono gli incrementi a circa 8 punti base dalla chiusura di venerdì, con tassi al 2,88% e un differenziale rispetto ai Bund della Germania, lo spread a 235 punti (stamattina è arrivato a 250 punti). A Piazza Affari, in attesa dei primi dettagli sulla futura legge di Bilancio, l'indice Ftse-Mib, trainato al ribasso dal settore bancario, ha concluso in perdita dello 0,62%.