Def, ecco i conti della manovra del popolo: 20 miliardi da inizio 2019

10mld per reddito cittadinanza, 7 per Fornero, 2 per flat tax e 1 per assunzioni forze ordine

Le misure del contratto di governo per il rilancio economico del paese, reddito di cittadinanza, riforma della legge Fornero, introduzione della flat tax, assunzione straordinaria delle forze dell'ordine che saranno contenute, tra le altre, nella prossima manovra partiranno, riferiscono Lega e M5S, all'inizio del 2019 e saranno finanziate con una copertura di circa 20 miliardi di euro: 10 per il reddito di cittadinanza, 7 per la Fornero, 2 per la flat tax, 1 per le assunzioni straordinarie.

Def: Salvini, 16 mld su reddito,Fornero e altre misure

"Nella manovra ci saranno 16 miliardi per i due interventi principali, reddito di cittadinanza e abolizione della legge Fornero. Ma in questa cifra ci saranno anche l'aumento delle pensioni di invalidita', il quoziente familiari, un premio alle famiglie numerose con contributo alla natalita'". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a Radio Anch'io. Quindi non ci sono 10 miliardi per il reddito?, gli e' stato chiesto. "Se la matematica non e' un'opinione, se ce ne sono 7-8 per la Fornero, ce ne sono 8 per il reddito", ha detto.

I numeri saranno "piu' virtuosi - ha assicurato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi - adesso e' al 130,9% ma scenderemo sotto il 130% nel 2019 fino al 126,5% nel 2021". Conte ha spiegato che "non e' stato deliberato alcunche' di nuovo perche' la deliberazione e' avvenuta al Consiglio dei ministri" giovedi' scorso "ma ci siamo ritrovati oggi per mettere a punto tutti i dettagli". Sara' una manovra, ha assicurato il premier, "coraggiosa" e incentrata sugli investimenti. "Abbiamo rispettato gli impegni. Con Tria avevamo preannunciato una manovra seria, responsabile e coraggiosa. Coraggiosa soprattutto per il 2019 perche' riteniamo - ha spiegato Conte - che il nostro paese abbia bisogno di una manovra che solleciti una forte crescita. Sara' molto significativo per il piano sugli investimenti". E a sottolineare l'importanza della leva investimenti e' stato anche il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, spiegando che il rapporto deficit/Pil incorpora nel primo anno 0,2 punti percentuali di investimenti addizionali, 0,3 punti percentuali nel secondo anno e 0,4 punti nel terzo anno. "Questo descrive la qualita' della manovra", ha rivendicato il ministro. "Noi puntiamo ad avere lo strumento degli investimenti pubblici come strumento principale per lavorare sulla crescita", ha aggiunto Tria.