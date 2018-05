Def, i dazi già frenano la crescita. Lega-M5S alle prese col nodo pensioni

Non ci sono soltanto un'economia in rallentamento con un Pil che, a differenza di quanto messo nero su bianco dal ministro uscente Pier Carlo Padoan, difficilmente raggiungerà la stima "prudenziale" dell'1,5% a fine 2018. O, ancora, la manutenzione dei conti pubblici (con la manovrina correttiva che l'Europa ci chiederà a nuovo governo insediato) e la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia da incorporare nella prossima legge di Stabilità.

Foto LaPresse



Il pericolo che il nuovo esecutivo in fieri Di Maio-Salvini con l'ok di Silvio Berlusconi dovrà affrontare è anche uno 0,3% di crescita in meno che le tensioni commerciali innescate dall'imposizione dei dazi Usa potrebbero portare in dote all'Italia che già accusa un rallentamento delle proprie esportazioni nei confronti dei due Paesi duellanti, Usa e Cina.

"Le tendenze più recenti evidenziano già una battuta d'arresto per le esportazioni italiane verso gli Usa nei primi tre mesi del 2018 (l'export verso gli Usa rappresenta una quota del 9% delle esportazioni nazionali nel 2017, ndr). Anche le esportazioni verso la Cina hanno registrato un analogo rallentamento (queste hanno tuttavia un peso inferiore sull'export nazionale, pari al 3%, ndr)", ha spiegato infatti il presidente dell'Istat, Giorgio Alleva, nel corso dell'audizione sul Documento di economia e finanza nelle commissioni speciali riunite di Camera e Senato.





Parlando anche di un "peggioramento del clima di fiducia delle imprese nei primi mesi del 2018", Alleva ha confermato un certo rallentamento economico in atto nel Paese, visto che ad aprile "l'indicatore anticipatore si mantiene su livelli elevati, pur confermando segnali di decelerazione che prospettano uno scenario di minore intensità della crescita". Secondo non solo l'Istat, ma anche Banca d'Italia e l'ufficio parlamentare di bilancio, tra i principali fattori di incertezza sulla crescita, che secondo gli economisti dell'ufficio studi di Intesa-Sanpaolo potrebbe essere dell'1,3%, c'è anche il possibile aumento dell'Iva. Un rischio che l'Italia corre in caso di mancata sterilizzazione delle clausole di salvaguardia: darebbe problemi alla crescita intorno allo 0,1% di minore aumento del Pil e una riduzione dei consumi delle famiglie dello 0,2%.





L'Istat stima anche una crescita del numero delle famiglie in povertà assoluta che, secondo rilevazioni preliminari, sarebbero 1,8 milioni, con un'incidenza del 6,9%, in crescita di sei decimi rispetto al 6,3% del 2016 (era il 4% nel 2008). Percentuale che equivarrebbe a circa 5 milioni di individui, l'8,3% sul totale della popolazione residente (in aumento: era 7,9 nel 2016 e 3,9 nel 2008).

Anche Bankitalia certifica un rallentamento in atto, continuando a ritenere "lo scenario più probabile" quello indicato dal Bollettino economico di gennaio, che prevede un aumento del Pil dell'1,4% nel 2018 e dell'1,2% nel 2019 e 2020. Parlando delle clausole di salvaguardia e dell'Iva, il vice direttore generale di Via Nazionale, Luigi Federico Signorini ha sottolineato che "se si vuole evitare, o contenere, l'aumento dell'Iva e si è ugualmente determinati a imboccare la strada di una riduzione del debito visibile e significativa, bisognera' ricercare fonti alternative di aumento di entrata o riduzione di spesa. Basta tenere a mente che l'avanzo primario di bilancio, valutato realisticamente ex ante e verificato ex post, resta la bussola che consente di mantenere fermo l'orientamento verso il riequilibrio della finanza pubblica. A questo orientamento che guardano gli investitori. Se ora esitassimo o tornassimo indietro, resteremmo esposti al rischio di una crisi di fiducia, che potrebbe rendere tutto il percorso piu' arduo e costoso".

Altra nota dolente è il debito pubblico, "aumentato di circa 30 punti di Pil fra il 2007 e il 2014" e la cui sostenibilità "poggia in larga misura sulle riforme pensionistiche introdotte nell'arco degli ultimi decenni, che assicurano una dinamica degli esborsi in complesso gestibile nonostante l'invecchiamento della popolazione. E' uno dei punti di forza della finanza pubblica italiana: è opportuno non indebolirlo".

Per Signorini, "anche se fondamentalmente solvibili, i Paesi molto indebitati sono comunque esposti al rischio di crisi di liquidità. Dato l'ingente ammontare di titoli da collocare periodicamente sul mercato (dell'ordine di 400 miliardi l'anno nel nostro Paese) fluttuazioni nella fiducia degli investitori possono tradursi in sensibili variazioni dei costi di finanziamento". Insomma, Di Maio e Salvini avvertiti: occhio a mettere mano alla legge Fornero.