Def, la Cdp in campo con il governo. Investimenti per 35 mld in 5 anni

Il governo gioca la carta Cassa Depositi e Prestiti per fermare il fuoco di sbarramento sul Def e sulla Legge di Bilancio. Dopo le critiche di BankItalia e dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, l'esecutivo guidato da Giuseppe Conte ha riunito a Palazzo Chigi le aziende di Stato e, secondo fonti qualificate, l'amministratore delegato di Cdp Fabrizio Palermo ha assicurato al premier e ai suoi vice che nel prossimo quinquennio al programma di investimenti per 22 miliardi attraverso le società del gruppo, grazie al piano di riforme strutturali che il governo intende mettere in campo, potrà arrivare fino a quota 35 miliardi. Si tratta quindi di 13 miliardi aggiuntivi di investimenti. Un 'bottino' che l'esecutivo intende utilizzare nella trattativa con la Commissione europea e per placare la tensione sui mercati finanziari. Nel ping pong informale tra Bruxelles e Roma - spiegano ad Affaritaliani.it fonti della maggioranza - non è tanto e solo il deficit/Pil al 2,4% per il 2019 a preoccupare l'Unione europea ma come questi fondi vengono utilizzati: troppa spesa e pochi investimenti. La sponda che arriva quindi dalla Cdp, i cui vertici sono stati rinnovati da poco, è quindi il primo passo concreto della Lega e dei 5 Stelle per bloccare il newsflow negativo sul Def e sulla manovra.



PIU' INVESTIMENTI NON SOLO DA CDP - Oggi abbiamo avuto un'anticipazione di cosa significa "fare sistema" al fine di rafforzare e incrementare il piano degli investimenti in Italia. Tutte le principali aziende partecipate dallo Stato, alcune delle quali presenti con la holding in rappresentanza di decine di altre aziende, hanno esposto i rispettivi piani di investimento anticipando la disponibilità a incrementare ulteriormente i piani originari nel prossimo triennio.

LA RIUNIONE A PALAZZO CHIGI - Il governo prova a tirare le fila degli investimenti aggiuntivi che le partecipate pubbliche potrebbero mettere sul tavolo una volta rimossi tutti gli ostacoli, normativi e non, che si frappongono alla realizzazione di tali impegni. Ecco perché, attorno allo stesso tavolo, il presidente del Consiglio ha riunito i top manager delle principali aziende partecipate dallo Stato e della Cdp: Fabrizio Palermo (Cassa), Claudio Descalzi (Eni), ricevuto in anticipo per via di altri impegni, Francesco Starace (Enel), Giuseppe Bono (Fincantieri), Alessandro Profumo (Leonardo), Paolo Gallo (Italgas), Luigi Ferraris (Terna), Marco Alverà (Snam), Matteo Del Fante (Poste), Gianfranco Battisti (Ferrovie), Stefano?Cao (Saipem), Elisabetta Ripa (Open?Fiber) e, in rappresentanza di Giuseppe Zampini (Ansaldo Energia), all’estero per impegni lavorativi, Gianni Pontecorvo, senior advisor del ceo per l’internazionalizzazione e i rapporti con i ministeri.

LE PAROLE DI CONTE - "Occorre creare un sistema per un piano di investimenti nel rispetto dei ruoli". È l’invito che il premier Giuseppe Conte ha rivolto alle aziende aprendo la cabina di regia con le aziende partecipate dallo Stato riunita a Palazzo Chigi. "Stiamo varando riforme ristrutturali", ha chiarito ancora il presidente del Consiglio e sarà importante "realizzare intervento normativo che serva agli operatori a cominciare da riforma diritto contrattuale per renderlo moderno e appetibile per gli investimenti". Conte, affiancato dal vicepremier Luigi Di Maio, dal ministro dell’Economia, Giovanni?Tria, dal titolare delle Infrastrutture, Danilo?Toninelli, e dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, ha poi parlato anche di semplificazione burocratica come uno dei tasselli su cui ci sarà intervento dell’esecutivo.