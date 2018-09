Def, Salvini e Di Maio piegano la resistenza di Tria. Defict/Pil al 2,4%

"Accordo raggiunto con tutto il governo sul 2,4%. Siamo soddisfatti, è la manovra del cambiamento". Matteo Salvini e Luigi Di Maio, poco dopo le ore 21 di giovedì 27 settembre, annunciano l'intesa faticosamente raggiunta sulla nota di aggiornamento al Def, dopo una giornata ad altissima tensione. In una dichiarazione congiunta, mentre a Palazzo Chigi sta iniziando il consiglio dei ministri - fissato per le 20 e poi slittato di oltre un'ora - i due vicepremier cantano vittoria: portano a casa le misure simbolo del contratto Lega-M5S, dal reddito di cittadinanza al superamento della Fornero, passando per l'aliquota al 15% "per più di un milione di lavoratori". Piegata la resistenza del ministro dell'Economia Giovanni Tria che non riesce a difendere non solo la trincea virtuosa dell'1,6% ma neppure quella del 2, nonostante il rischio altissimo di una bocciatura della legge di bilancio italiana da parte della Commissione europea. Il ministro Tria, che alla fine ha ceduto rispetto alla “linea del Piave” che lui stesso aveva indicato, l’1,9%, non rassegnerà le dimissioni. Avrebbe influito la telefonata del capo dello Stato Sergio Mattarella che lo ha invitato a restare.

I contenuti dell'accordo, ancor prima che il consiglio dei ministri lo approvi, vengono anticipati da Salvini e Di Maio. Il leader della Lega è il più veloce: "Tasse abbassate al 15% per più di un milione di lavoratori italiani, diritto alla pensione per almeno 400.000 persone e altrettanti posti di lavoro a disposizione dei nostri giovani superando la legge Fornero, chiusura delle cartelle di Equitalia, investimenti per scuole, strade e Comuni. Nessun aumento dell’Iva. Pienamente soddisfatto degli obiettivi raggiunti» dichiara Salvini. L'alleato cinquestelle arriva pochi minuti dopo: "Abbiamo portato a casa la manovra del popolo che per la prima volta nella storia di questo Paese cancella la povertà grazie al reddito di cittadinanza, per il quale ci sono 10 miliardi, e rilancia il mercato del lavoro anche attraverso la riforma dei centri per l’impiego. Restituiamo futuro a 6 milioni e mezzo di persone. Via libera anche alla pensione di cittadinanza che dà dignità ai pensionanti. E con il superamento della Fornero, chi ha lavorato una vita può finalmente andare in pensione liberando posti di lavoro per i nostri giovani, non più costretti a lasciare il nostro Paese per avere un’opportunità" afferma Di Maio. E aggiunge: "Non restano esclusi i truffati delle banche, che saranno risarciti con un Fondo ad hoc di 1,5 miliardi".

La fumata bianca arriva al termine di un lunghissimo vertice a Palazzo Chigi. Un vertice in due tempi. Il primo tempo, iniziato attorno alle 16, si gioca tra il premier Giuseppe Conte - di ritorno dagli Stati Uniti - e i due vicepremier che non arretrano dalla richiesta di fissare l’asticella del deficit 2019 al 2,4-2,5%. Nella seconda parte, in scena a partire dalle 19, si tratta anche con Tria. Dal vertice, a cui partecipa anche il ministro degli Affari europei Paolo Savona, filtrano indiscrezioni su un "clima buono" e su "un accordo vicino" mentre a Palazzo Chigi arrivano gli altri ministri in attesa dell'inizio della seduta di governo che deve approvare la nota di aggiornamento al Def.