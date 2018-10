Def, Savona: su vincoli bilancio Europa continua a tenere pilota automatico

"In una situazione in cui la politica monetaria sta diventando cautelativa e lo sviluppo economico tende a scendere, l'Europa continua a tenere il pilota automatico" come se "si stesse andando contro un iceberg". Cosi' il ministro per gli affari europei Paolo Savona parlando in conferenza stampa alla Stampa estera sui vincoli di bilancio dell'Ue.

Il ministro chiede: "Qualcuno mi dica in questo situazione perche' il 2,4% e' troppo". "Non e' possibile analizzare il Def, o la proposta di Def, senza conoscere il discorso piu' generale: sottostante al Def vi e' una visione diversa della politica economica che parte dai difetti di architettura che furono necessari nel 1992 quando le condizioni erano diverse", ha detto Savona.

"Per rafforzare questo - ha aggiunto - vi dico che un po' dappertutto c'e' voglia di cambiamento e il problema e' europeizzare il cambiamento, far confluire queste forze, altrimenti l'alternativa e' de-europeizzare la conservazione".