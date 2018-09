Def, spread schizza a 265 punti. Piazza Affari in rosso

Il Def, e in particolare l'accordo sul rapporto deficit/Pil al 2,4%, passa oggi all'esame dei mercati. Immediata la reazione negativa dello spread, che in avvio si impenna di oltre 20 punti rispetto ai 235 della chiusura di ieri e sale a quota 258 per toccare a metà mattina i 265 punti. Il rendimento dei nostri titoli di Stato decennali sale dunque al 3,074%, oltre la soglia psicologica del 3%.

Sul titolo a due anni, indice della fiducia degli investitori sulla tenuta del Paese in un orizzonte di breve termine, il differenziale si allarga ancora di più: si apre infatti verso quota 150 punti base, per una impennata di 25 punti.

Avvio in rosso anche per Piazza Affari, che parte in calo dell'1,37% ma scivola subito sotto la soglia dei due punti percentuali: il Ftse Mib segna -2,20%, l'All Share -2,09%.

Sul principale listino milanese sono i titoli bancari a risentire maggiormente: Banco Bpm, maglia nera, cede quasi sei punti e mezzo percentuali, seguito da Intesa Sp (-4,53%), Unicredit e Ubi (-4,32%) e Bper (-3,40%). In rosso tutti gli altri titoli, tranne Ferrari (+0,46%) ed Stm (+0,44%). Moncler supera lievemente la parità, attestandosi a quota +0,08%.

Gli altri listini europei sono deboli, ma con variazioni molto meno marcate, mentre l'euro si conferma sotto quota 1,17 dollari calando a 1,163. Londra avvia gli scambi in rosso dello 0,2%.