Def, spread oltre quota 280 punti. Piazza Affari in rosso

Il Def, e in particolare l'accordo sul rapporto deficit/Pil al 2,4%, passa oggi all'esame dei mercati. Immediata la reazione negativa dello spread, che in avvio si impenna di oltre 20 punti rispetto ai 235 della chiusura di ieri. In tarda mattinata lo spread raggiunge i 280 punti base e Piazza Affari affonda.

L'indice Ftse Mib scivola a quota -3%, l'All Share segna -2,64%. Le piazze europee, in rosso, confermano i livelli registrati in mattinata: Francoforte cede lo 0,75%, Londra lo 0,15%, Parigi arretra dello 0,33%. Più sensibile Bruxelles, che amplia le perdite e scende a quota -0,68%.

Sul principale listino milanese sono i titoli bancari a risentire maggiormente: Banco Bpm, maglia nera, cede quasi sei punti e mezzo percentuali, seguito da Intesa Sp (-4,53%), Unicredit e Ubi (-4,32%) e Bper (-3,40%). In rosso tutti gli altri titoli, tranne Ferrari (+0,46%) ed Stm (+0,44%). Moncler supera lievemente la parità, attestandosi a quota +0,08%.